„Emsi“ – vieno milijono eurų bauda

Bendrovė taip pat įpareigota nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimus, pranešė taryba.
Tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė pranešime teigė, kad net ir vienos degalinės įsigijimas gali sumažinti konkurenciją, nes degalinės paprastai konkuruoja palyginti nedidelėse teritorijose.
Pasak tarybos, „Emsi“ pernai kovą išsinuomojo dvi degalines Kaune iš susijusios bendrovės „Antira“ bei taip netiesiogiai perėmė jų kontrolę, dar po vieną degalinę Vilniuje ir Maišagaloje pernai balandį ir gegužę ji įsigijo iš bendrovės „Takuras“.
„Apie šiuos degalinių nuomos ir įsigijimo sandorius buvo privaloma iš anksto pranešti ir gauti Konkurencijos tarybos leidimus“, – pranešime teigė taryba.
Institucijos teigimu, „Emsi“ privalėjo pranešti apie sandorius, nes tiek įmonės, tiek jos perimtų degalinių pajamos Lietuvoje viršijo 2 mln. eurų, o bendros pajamos – 20 mln. eurų.
Taryba aiškina, kad „Emsi“ apie būtinybę gauti leidimą buvo informuota, tačiau institucijos išaiškinimus ignoravo. Anot jos, pagal įstatymą degalinės įsigijimas arba nuoma laikomas koncentracija, nes generuoja ekonominę naudą.
Institucijos sprendimą per mėnesį įmonė gali skųsti Regionų administraciniam teismui.
