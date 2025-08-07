 Etikos komisija: Zarasų merė supainiojo interesus

2025-08-07 10:37
BNS inf.

Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė pateko į interesų konfliktą, kai pernai gruodį savivaldybės vardu sudarė sutartį su advokate, su kuria turėjo ir privatų ryšį, trečiadienio posėdyje konstatavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Nijolė Guobienė
Nijolė Guobienė / L. Balandžio / BNS nuotr.

Jos duomenimis, 2022 metais N. Guobienė ir jos sutuoktinis su minima advokate buvo sudarę teisinių paslaugų sutartį kaip fiziniai asmenys.

Praėjusių metų gruodžio pradžioje N. Guobienės sutuoktinis su šia advokate sudarė sutartį skundams dėl publikacijų „Sėlių aikštėje“ parengti ir pateikti Visuomenės informavimo etikos komisijai (VIEK) bei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT).

Vėliau, jau esant merės sutuoktinio privačiam ryšiui, su ta pačia advokate, veikusia advokatų profesinės bendrijos vardu, savivaldybė sudarė teisinių paslaugų sutartį. Savivaldybės vardu sutartį 2024 metų gruodžio 10-ąją pasirašė merė N. Guobienė.

Šioje sutartyje numatytos tokios pat paslaugos: parengti ir pateikti VIEK ir ŽEIT skundus dėl publikacijų „Sėlių aikštėje“ bei esant poreikiui – teismui.

Advokatė minėtoms institucijoms teikė skundus, patikslinimus ir paaiškinimus N. Guobienės sutuoktinio kaip fizinio asmens vardu bei N. Guobienės kaip savivaldybės merės vardu.

„VTEK vertinimu, merei iškilo interesų konflikto situacija, kurios ji privalėjo vengti. Esant nustatytoms aplinkybėms, nenusišalinusi nuo sutarties savivaldybės vardu pasirašymo, N. Guobienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti“, – nurodė VTEK.

Ji nenustatė, kad už N. Guobienės sutuoktiniui teiktas paslaugas atsiskaityta savivaldybės lėšomis, jos būtų teiktos neatlygintinai ar mažesniais tarifais, arba kad merė, naudodamasi tarnybinėmis pareigomis ar statusu, siekė asmeninės naudos.

Todėl VTEK konstatavo, kad N. Guobienė šiuo atveju nepažeidė įstatymo įpareigojimo nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Šis tyrimas atliktas gavus skundą.

