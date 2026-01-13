VTEK netirs Garbačiauskaitės-Budrienės elgesio

„VTEK buvo gavusi prašymus ištirti LRT vadovės elgesį dėl asmeninėje „Facebook“ paskyroje paviešintų LRT Tarybos turinio komiteto pirmininko pateiktų klausimų bei dėl sąsajų su protesto akcijos „Šalin rankas“ inicijavimu ar viešinimu LRT eteryje“, – rašoma komisijos pranešime.
„VTEK nustatė, kad nėra duomenų, jog M. Garbačiauskaitė‑Budrienė būtų pasinaudojusi tarnybine informacija ar tarnybine padėtimi savo asmeniniams interesams tenkinti, kai savo „Facebook“ paskyroje paviešino su LRT administracijos veikla susijusius klausimus. Komisijos nuomone, informacija buvo pateikta oficialios komunikacijos kontekste, o pranešimas buvo skirtas ir institucijos skaidrumui didinti. Taip pat nenustatyta, kad informacijos paviešinimas būtų susijęs su LRT vadovės privačiais interesais“, – akcentuoja VTEK.
VTEK nepradėjo tyrimo ir dėl pranešimo, kuriame teigta, kad LRT generalinė direktorė galėjo viešai remti protesto akcijas „Šalin rankas“, daryti įtaką redakciniams sprendimams ar sudaryti sąlygas jų viešinimui LRT eteryje.
Komisija nustatė, kad pranešime pateikta tik bendro pobūdžio informacija ir prielaidos. Konkrečių faktinių duomenų apie galimus sprendimus, susijusius su direktorės privačiais interesais, pasak VTEK, nepateikta.
Kaip skelbta, Seime kelią skinantis įstatymo pataisoms dėl LRT, M. Garbačiauskaitė-Budrienė socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė mananti, kad ne tik valdantieji socialdemokratai ir „aušriečiai“, tačiau ir didžioji dalis LRT tarybos narių dalyvauja užvaldant visuomeninį transliuotoją.
Po šių pareiškimų LRT Taryba skelbė norėsianti su generaline direktore aptarti, kaip ši mato tolesnį darbą ir bendradarbiavimą.
ELTA primena, kad gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turės patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tai tikimąsi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimo dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos – prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.
