Finansų ministras: lėšų geležinkelių saugumui turi ieškoti ši ministerija

„Prioritetinių sričių ir sričių, kurioms tikrai reikia didesnio finansavimo, yra ne viena ir ne dvi. Geležinkelių infrastruktūra yra viena iš tų sričių. Susisiekimo ministerija, turėdama savo metinį biudžetą, yra laisva jį paskirstyti kaip nori, ir jeigu tie mūsų geležinkelių vadovų argumentai yra įtikinami, tai gali skirti daugiau lėšų infrastruktūrai“, – žurnalistams trečiadienį sakė Kristupas Vaitiekūnas.
„Visi turime savo biudžetus ir turime pagal juos gyventi, tiek jūs, tiek aš, ir tiek „Lietuvos geležinkeliai“ taip pat turėtų gyventi pagal išgales“, – pridūrė jis.
Ministras pabrėžė, kad infrastruktūros projektus galima finansuoti pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį.
„Galime pasidžiaugti dėl susisiekimo tuo, kad dabar galime taikyti privačios ir visuomeninės partnerystės modelį. Tai reiškia, kad tos sumos ne iš karto panaudojamos, o per kelerius metus yra sumokamos už projektą“, – kalbėjo ministras.
K. Vaitiekūno manymu, LTG galimai naudojasi šiais incidentais tam, kad užsitikrintų didesnį finansavimą.
„Avarijos, aš nesu girdėjęs, kad čia būtų kažkoks dažnas ar chroniškas reiškinys Lietuvoje. Tai klausimas yra, ar čia ta viena avarija dabar nėra bandoma kažkaip paslėpti po tuo, kad pinigų neužtenka savo ūkiškai veiklai", – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas antradienį teigė, kad geležinkelių finansavimo prioritetai buvo skirti kitoms sritimse, o Kauną su Lenkija jungianti vėžė, kurios Jiesios stotyje įvyko viena iš dviejų avarijų, yra pusiau įveiklinta, joje nėra signalizavimo sistemos.
LTG Verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus antradienį teigė, kad LTG tokią sistemą pasirengusi įrengti, tačiau tam reikalingas papildomas finansavimas.
Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu penktadienį Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Incidentų priežastis tiria LTG komisija, Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai.
