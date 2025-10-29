Ginčai su VMI – kodėl daugelis verslų to vengia?

Viešumas ir reputacijos rizika – tylusis stabdis
Pirmoji priežastis, kodėl verslai vengia ginčų su VMI, yra reputacijos rizika. Vos pasirodžius informacijai apie galimą mokesčių pažeidimą, net ir klaidingą, įmonė gali prarasti klientų, partnerių bei investuotojų pasitikėjimą. Viešai nuskambėjęs ginčas su VMI dažnai siejamas su sukčiavimu ar neatsakingu elgesiu – nors realybėje tai gali būti tiesiog interpretacijų skirtumas.
Be to, viešai skelbiama mokesčių administratoriaus pergalės statistika, siekianti net 96–97 %, verčia daugelį verslų manyti, kad ginčytis tiesiog neverta. Tačiau ši statistika nėra tiksli. Be to, praktika rodo, kad daugelis mokestinių nesutarimų išsprendžiami dar iki teismo – derybų, kompromisų ar konsultacijų būdu. Tokiose situacijose itin svarbus profesionalus mokestinių ginčų sprendimas, padedantis verslui ne tik taupyti laiką ir pinigus, bet ir išsaugoti gerą reputaciją.
Painūs įstatymai ir kompetencijų trūkumas
Mokesčių sistema Lietuvoje – itin sudėtinga ir dažnai interpretuojama skirtingai. Kaip pastebi teisės ekspertai, daugelis ginčų kyla būtent dėl to, kad įstatymų taikymas priklauso nuo mokesčių inspektorių interpretacijų. Kartais VMI sukuria savo „vidines taisykles“, kurios neturi teisinio pagrindo, o verslui belieka rinktis – sutikti arba eiti ilgu teismo keliu.
Prie šių problemų prisideda ir kompetencijų trūkumas – tiek institucijose, tiek pačiuose versluose. Mažesnės įmonės dažnai neturi savo teisininkų ar mokesčių ekspertų, todėl nesuprasdamos visų niuansų, bijo, kad ginčo metu bus tiesiog „sutryptos“ biurokratijos.
Baudos, laikas ir žmogiškieji resursai – didelė kaina už teisybę
Ginčai su VMI – tai ne tik teisinės kovos, bet ir finansinė našta. Net jei verslas yra teisus, procesas gali tęstis metus, reikalauti daugybės dokumentų, ekspertinių išvadų ir teisinės pagalbos. Per tą laiką įmonė rizikuoja prarasti apyvartines lėšas, gali būti priskaičiuoti delspinigiai ar net grėsti baudos.
Be to, kartais VMI už savo pačios klaidas atsakomybę permeta verslui. Pavyzdžiui, jei VMI neteisingai apskaičiuoja tarifą ar pateikia klaidingą konsultaciją, įmonė vis tiek privalo įrodyti savo nekaltumą. Tai kuria neteisybės jausmą ir dar labiau mažina pasitikėjimą institucijomis.
Nors šiandien daugelis verslų vis dar vengia konfliktų su VMI, jau matosi pokyčiai. Vis daugiau įmonių suvokia, kad ginti savo teises – tai ne rizika, o investicija į skaidrumą ir ateitį. Kiekvienas sprendimas stoti į dialogą su VMI formuoja brandesnę verslo kultūrą, kurioje teisingumas svarbesnis už baimę.
