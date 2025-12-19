Gyvūnas – ne dovana: neapgalvoti sprendimai pildo prieglaudas

Gyvūnas – ne žaislas ir ne laikina pramoga. Prieš įsigyjant augintinį būtina įvertinti savo galimybes: ar turėsite pakankamai laiko, finansinių išteklių, ar jūsų gyvenimo būdas atitiks gyvūno poreikius. Šventės praeina, o gyvūnas lieka – dažnai net 10–20 metų.
Neapgalvoti sprendimai tiesiogiai prisideda prie beglobių gyvūnų problemos. Lietuvoje šiuo metu apie 1 mln. augintinių vis dar nėra paženklinti, o neatsakingas veisimas, socialiai neatsakingų asmenų gyvūnų vykdomas kaupimas, gyvūnų prieglaudoms taip pat sukelia papildomą naštą. 2024 m. prieglaudose buvo 3 179 gyvūnai, o 2025 m. I–III ketvirtį jų skaičius jau išaugo iki 3 626. Nors VMVT sąraše yra 93 gyvūnų globėjai, beglobių gyvūnų mastas yra per didelis visus tinkamai aprūpinti.
Jei sprendimas auginti gyvūną yra tvirtas ir suderintas su visais šeimos nariais, VMVT kviečia apsvarstyti galimybę suteikti namus gyvūnui iš prieglaudos. Tai būtų ir sąmoningas žingsnis, ir tiesioginė pagalba sprendžiant beglobių gyvūnų problemą Lietuvoje.
Šventės praeina, o atsakomybė lieka. Tegul šių metų sprendimai būna grįsti ne akimirkos emocijomis, o pasirengimu užtikrinti gyvūno gerovę.
Naujausi komentarai