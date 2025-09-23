„Huawei“ pristatė naujienas: ilgaamžė baterija ir profesionalios sporto funkcijos

Pažangesnės sporto funkcijos ir tikslesni duomenys
Naujoji „Huawei Watch GT 6“ serija vartotojams siūlo dar daugiau laisvės ir patogumo. Laikrodis pasižymi išskirtinai ilga baterijos veikimo trukme – 46 mm modelį galima naudoti iki 21 dienos, o 41 mm – iki 14 dienų be papildomo įkrovimo. Tai įmanoma dėl naujos konstrukcijos baterijos, kurios talpa net 65 proc. didesnė nei ankstesniuose modeliuose. Tai itin patogu vartotojams, kurie daug keliauja, sportuoja ar leidžia laiką gamtoje. Naujoji „Sunflower“ pozicionavimo sistema užtikrina itin tikslius GPS duomenis net sudėtingomis sąlygomis – miestuose, kalnuose ar tankiuose miškuose, todėl maršrutų sekimas tampa dar patikimesnis.
Įrenginyje integruota daugiau nei 100 sporto režimų, tarp jų specialiai patobulinti dviračių sporto, bėgimo taku, golfo ir slidinėjimo režimai. Dviratininkams pravers virtualus galios matuoklis, suteikiantis profesionalų lygio analizės galimybes be papildomos įrangos. Tai leidžia sportininkams realiuoju laiku matuoti mynimo galią, tiksliau valdyti treniruotės krūvį ir efektyviau pasiruošti varžyboms. Bėgikams naudingi aukščio pokyčių grafikai ir trasos sudėtingumo analizė, golfo mėgėjams – aukštos raiškos aikštynai žemėlapiai, o slidininkams – tiksli pozicionavimo sistema.
„Naujoji „Watch GT 6“ serija siūloma dviejų dydžių, todėl kiekvienas gali pasirinkti sau patogiausią variantą. „Watch GT 6 Pro 46mm” laikrodžio korpusas pagamintas iš titano lydinio, ekranas – iš safyro stiklo, kuris užtikrina atsparumą įbrėžimams ir ilgaamžiškumą. Ryškesnis ekranas leidžia patogiai naudotis net ir saulėtą dieną, o trys skirtingi dirželiai – pintas rudas, elegantiškas sidabrinis ir juodas fluoroelastomeras – suteikia galimybę pritaikyti laikrodį tiek sportui, tiek kelionėms ar kasdieniam įvaizdžiui“, – sakė „Huawei“ produktų mokymų vadovė Baltijos šalyse Urtė Eidžiūnaitė.
Įrenginiai aktyviam gyvenimui ir kasdieniam patogumui
Kartu su „Watch GT 6“ serija „Huawei“ pristatė ir kitus įrenginius, kurie papildo šių metų naujienų liniją Baltijos šalyse. Jie pritaikyti skirtingiems vartotojų poreikiams – nuo ekstremalių išbandymų iki kasdienio patogumo.
„Huawei Watch Ultimate 2“ skirtas tiems, kurie renkasi ekstremalius iššūkius. Tai pirmasis išmanusis laikrodis, leidžiantis nardyti iki 150 metrų gylyje. Įrenginyje integruota sonarais paremta komunikacija bei SOS funkcija po vandeniu suteikia daugiau saugumo nardytojams ir profesionalams, kurie veikia sudėtingomis sąlygomis, todėl jis tampa patikimu palydovu ekstremalių patirčių mėgėjams.
Kasdieniams vartotojų poreikiams pritaikytas „Huawei Watch D2“ leidžia patogiai stebėti vieną svarbiausių sveikatos rodiklių – kraujospūdį. Įrenginys gali atlikti tiek pavienius, tiek ilgalaikius matavimus, o išmanūs priminimai padeda nepraleisti reguliarių patikrinimų. Tai ypač aktualu žmonėms, kurie nori daugiau dėmesio skirti širdies ir kraujagyslių sveikatai.
Dar viena naujiena – belaidės ausinės „Huawei FreeBuds 7i“. Jos užtikrina kokybišką garsą bet kurioje aplinkoje. Ausinės pasižymi ketvirtos kartos triukšmo slopinimo technologija (ANC 4.0), erdviniu garsu ir patobulintu balso perdavimu skambučių metu. Tai reiškia, kad vartotojai gali mėgautis muzika ar kalbėti telefonu net triukšmingoje aplinkoje – nuo kelionės mieste iki darbo biure.
„Ausinės kurtos galvojant apie jauną, aktyvų žmogų, kuris nori kokybiško garso visose situacijose – tiek keliaudamas viešuoju transportu, tiek dirbdamas atviroje erdvėje, tiek sportuodamas. Triukšmo slopinimo technologija leidžia susikurti savo tylos zoną, o erdvinis garsas suteikia galimybę mėgautis koncertų ar kino salės pojūčiu bet kur“, – teigė U. Eidžiūnaitė.
Renginio metu taip pat pristatytas išmanusis telefonas „Huawei nova 14“ bei planšetė „Huawei MatePad 12 X“.
Huawei Watch GT 6“ serija Baltijos šalyse prekyboje pasirodys nuo rugsėjo 19 dienos, kaina – nuo 249 Eur.
„Huawei Watch Ultimate 2“ prekyboje pasirodys nuo rugsėjo 19 dienos, kaina – 899 Eur.
„Huawei Watch D2“ prekyboje pasirodys nuo rugsėjo 19 dienos, kaina – 399 Eur.
„Huawei FreeBuds 7i“ prekyboje pasirodys nuo rugsėjo 19 dienos, kaina – 99 Eur.
