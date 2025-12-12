Įmonė „Žali žali“ galės atnaujinti veiklą tik pašalinusi visus trūkumus 

Įmonės vadovas su trūkumais buvo supažindintas patikrinimo metu, tai patvirtino savo parašu. Trūkumus įmonė pradėjo šalinti jau kitą dieną po patikrinimo ir apie tai raštu informavo VMVT. Įmonės prašymu trūkumų šalinimo terminą VMVT pratęsė.
Patikrinimo metu lapkričio 18–19 d. įmonėje nustatyti šiurkštūs maisto tvarkymo higienos pažeidimai, kurie kėlė realią kryžminės taršos grėsmę ir riziką vartotojų sveikatai. Specialistai konstatuoja, kad nustatyti pažeidimai nebuvo mažareikšmiai reikalavimų neatitikimai – beveik visose įmonės patalpose fiksuota nešvara, nehigieniškos maisto tvarkymo sąlygos: daugelyje patalpų laikytos statybinės medžiagos, įrankiai ir pašaliniai daiktai.
Maišai su sėklomis skirtomis daigams laikyti šalia pašalinių, nešvarių daiktų, o pagaminta produkcija pernešama per nešvarias, nebaigtas įrengti erdves. Vieno produkto sudėtyje esanti alergiją sukelianti medžiaga nebuvo pažymėta. Dalies įrangos ir ventiliatorių būklė neatitiko higienos reikalavimų.
VMVT pažymi, kad visi daigų ir daigintų sėklų gamintojai priskiriami didelės rizikos maisto tvarkymo subjektams, nes dėl specifinių gamybos sąlygų jų produkcija dažniau gali būti užteršta mikrobiologiniais patogenais, tokiais kaip Salmonella ar E. coli. Europoje fiksuotas ne vienas atvejis (fiksuoti net ir mirtini atvejai), kai didelių užsikrėtimo protrūkių priežastis buvo būtent daigai, užteršti šiomis bakterijomis.
UAB „Žali žali“ veikla bus atnaujinta tik tada, kai pakartotinio patikrinimo metu VMVT įsitikins, jog visi pažeidimai pašalinti, o patalpose sudarytos sąlygos, visiškai atitinkančios maisto saugos reikalavimus. VMVT veiksmų tikslas yra vienas – užtikrinti vartotojų sveikatą ir maisto saugą.
