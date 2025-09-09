Istorinėse „Stumbro“ gamyklos erdvėse du mėnesius vyks Kauno bienalė: kviečia atrasti meną

„Garsūs pasaulio menininkai atkreipia dėmesį, kad mūsų gamykla yra unikali ir neatrasta industrinė erdvė. Aplinka kūrybai suteikia naujų prasmių, o žiūrovui leidžia vis kitaip pažvelgti į meną. Čia svarbi tampa ne tik erdvės, bet ir laiko dimensija. Mat gamybinės erdvės turi savo ritmą ir lankymo tvarką – apsilankyti jose galima tik tam tikru metu. Viliamės, kad per du bienalės mėnesius kauniečiai ir miesto svečiai čia atras unikalias patirtis“, – sakė „MV GROUP Production“ lankytojų centrų vadovė Vidmantė Mickevičienė.
Pasak Kauno bienalės vadovės Neringos Kulik, „Stumbro“ gamykla yra vienas ryškiausių Kauno pramoninio paveldo simbolių ir šios vietos istorija puikiai iliustruoja transformacijos procesus. „Šiandien, priimdama 15-osios Kauno bienalės parodą, gamykla tampa gyvu pavyzdžiu, kaip pramoninė atmintis ir istorija gali tapti puikia terpe šiuolaikinio meno dialogui“, – dalijosi kuratorė.
Parodos erdvė kuria prasmę
N. Kulik džiaugiasi, kad vienas iš pagrindinių bienalės rėmėjų taip įvairiapusiškai įsitraukė į projektą. Gamyklos teritorijoje kiekvienas pastatas mena savo istoriją, skleidžiančią labai stiprias prasmes, tad pristatyti savo kūrinius istorinėse „Stumbro“ erdvėse – tam tikras iššūkis. Kūrėjai, anot jos, čia įžengs su naujais apmąstymais ir aktyviai pasinėrę į dialogą.
„Ieškodami bienalės lokacijų, siekėme atrasti vietas, kurios turi stiprų istorinį, kultūrinį ar architektūrinį naratyvą. „Stumbras“ pasiūlė unikalų kontekstą, kuriame susilieja industrinis paveldas, kolektyvinė atmintis ir nuolatinė raida. Tokiame fone šiuolaikinio meno kūriniai įgauna papildomą prasmių sluoksnį – jie ne tik eksponuojami, bet ir rezonuoja su pačia erdve“, – teigė bienalės vadovė.
Tuo tarpu V. Mickevičienė atkreipia dėmesį, kad bienalės lankytojai turės galimybę dalyvauti specialiuose turuose ir jungtinėse ekskursijose, kurių metu aplankys ir pagrindinę bienalės parodą, ir „Stumbro“ muziejų, įkurtą 2009 metais. Taip pat vyks įvairios kūrybinės dirbtuvės – „Kauno bienalė“ visuomet didelį dėmesį skiria šiuolaikinio meno prieinamumui ir atvirumui, siekiant, kad lankytojai jaustųsi laukiami šiuolaikinio meno parodoje.
Laukiama šiuolaikinio meno žvaigždžių
Ryškiausia bienalės žvaigžde organizatoriai vadina kultinį britų menininką Johną Smithą, kuris kūrinyje apmąstys savo meninį palikimą ir santykį su onkologine liga, taip pat įspūdingai užfiksuos dabartį.
Per pagrindinį bienalės atidarymo renginį rugsėjo 12 dieną „Stumbro“ erdvėse savo performansus atliks Lietuvos publikai gerai pažįstamas muzikantas ir performanso atlikėjas Paulius Janušonis ir Londone kuriantis kolektyvas „Rat Section“, o gyvo garso koncertą Kauno menininkų namuose surengs Jasperas Marsalis – garsiosios džiazo dinastijos palikuonis – Wyntono Marselio sūnus ir Elliso Marsalio anūkas.
Negana to, „Stumbro“ gamyklos erdvėse kauniečiai ir miesto svečiai galės pažinti kitų pasaulyje žinomų menininkų kūrybą. Bus pristatyti Alex Mackin Dolan, Cudelice Brazelton IV, Phung-Tien Phan, Niklas Taleb, Max Göran ir kitų kūrėjų darbai.
Gamykla – aktyvi pokyčių dalyvė
Anot „MV GROUP Production“ lankytojų centrų vadovės V. Mickevičienės, „Stumbro“ gamykla yra neatsiejama miesto gyvenimo veikėja – gyva erdvė, kurioje auga ne tik pramonė. „Tapome Kauno bienalės partneriais ir rėmėjais, nes norime parodyti, kaip jau 120 metų kuriame istoriją, įsiliejame į miesto gyvenimą ir visada esame transformacijos dalis – palaikome pokyčius. O menas yra geriausias pokyčių iliustratorius, gebantis įvairiapusiškai atskleisti jų prasmę visuomenei. Tad ši įspūdinga šiuolaikinio meno koncentracija gamyklos erdvėse mums yra labai svarbi ir įdomi“, – pažymėjo V. Mickevičienė.
Kartu ji priduria, kad dideli meno projektai „Stumbro“ gamyklai nėra naujiena, tačiau kiekvienas savaip spalvina ir pakeičia įprastą industrinio gyvenimo ritmą. „Mūsų erdves vertina muzikantai. Kiekvienas koncertas ar spektaklis čia įgyja ypatingą atmosferą, sukuria gilų įspūdį ir nupina autentišką ryšį su publika. Tad mūsų indėlis į miesto kultūrinį gyvenimą yra ne tik turtingas istorinis paveldas, bet ir gyvas veiksmas bei virsmas“, – dalijosi V. Mickevičienė. Pasak jos, bienalės parodos pavadinimas „Gyvenimas po gyvenimo“ puikiai tinka „Stumbrui“, nes gamykla per beveik 120 metų išgyveno daugybę pasikeitimų.
Pagrindinė bienalės paroda „Gyvenimas po gyvenimo“ vyks net du mėnesius: rugsėjo 12 – lapkričio 23 dienomis. Menininkai kvies permąstyti ne tik asmeninius ar kultūrinius virsmus, bet ir tai, kaip bėgant laikui erdvės ir objektai įgyja naujas prasmes.
Menu gyvens ne tik istorinės „Stumbro“ gamyklos (K. Būgos g. 7) erdvės. Kūrinių bus galima išvysti ir patirti Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56), Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Laikinojoje M. K. Čiurlionio dailės galerijoje (A. Mackevičiaus g. 27).
Naujausi komentarai