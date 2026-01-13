Įvertino bankų pelną

Šį pokytį toliau lėmė „Revolut“ grupės veiklos ES šalyse plėtra – ji uždirbo 2,1 karto didesnį pelną, skelbia Lietuvos bankas (LB).
„Pastaruoju metu bankų pelningumo rodikliai mažėja, tai rodo grįžimą prie labiau subalansuoto, ilgalaikėje perspektyvoje tvaraus pelningumo lygio“, – pranešime sakė LB valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė.
Pelningai per tris metų ketvirčius dirbo 17 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai – du, bendrai patyrę 3,5 mln. eurų nuostolį.
Trijų didžiausių bankų (be „Revolut“) bendras pelnas sumažėjo 6,8 proc. iki 528,2 mln. eurų, o devynių mažesnių bankų – ūgtelėjo 2,4 karto iki 10,9 mln. eurų.
Dėl sparčiai augusio turto bankų pelningumo rodikliai toliau mažėjo: nuosavybės grąža rugsėjo pabaigoje siekė 18,6 proc. (prieš metus – 20,6 proc.), turto grąža – 1,4 proc. (prieš metus – 1,6 proc.). Efektyvumo rodiklis, rodantis išlaidų ir pajamų santykį, buvo 43,6 proc., per metus jo reikšmė pablogėjo 0,2 punkto.
Bankų paskolų portfelis trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, augo 6,1 proc. iki 37,1 mlrd. eurų, o per metus – daugiau nei penktadaliu.
Paskolos gyventojams per ketvirtį padidėjo 5,4 proc. iki 19,6 mlrd. eurų, iš jų sparčiausiai augo būsto paskolos – 0,5 mlrd. eurų iki 14 mlrd. eurų. Vartojimo paskolų portfelis per ketvirtį išaugo 376 mln. eurų iki 3,8 mlrd. eurų, o tam didžiausios įtakos darė paskolos, suteiktos ne Lietuvos rezidentams.
Įmonių paskolų portfelis per ketvirtį padidėjo 5,1 proc. iki 14,3 mlrd. eurų.
Trečiojo ketvirčio pabaigoje bankuose buvo laikoma 72 mlrd. eurų indėlių: Lietuvos gyventojų – 25 mlrd. eurų, nerezidentų – beveik 30 mlrd. eurų. Pastarieji per ketvirtį padidėjo 12,9 proc. Didžiausios įtakos tam darė „Revolut“ plėtra.
Bendras bankų turtas siekė 86,4 mlrd. eurų – per metus jis išaugo 29,4 proc., o per ketvirtį – 5,6 proc., tuo metu pašalinus „Revolut“ – 2 procentais.
„Revolut Holdings Europe“ padidino rinkos dalį pagal turtą iki 35,8 proc., „Swedbank“ dalis sudarė 23,5 proc., SEB – 17,7 proc., „Artea“ – 6,2 proc. Užsienio bankų filialų turtas sudarė 13,9 proc. bendro bankų turto. Tarp pastarųjų dominuoja „Luminor“ Lietuvos skyrius, užimantis 9,4 proc. rinkos.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 – užsienio bankų filialai. Nuo 2026 metų pradžios bankų sektorių papildė dar vienas dalyvis – RATO kredito unija, gavusi specializuoto banko licenciją.
