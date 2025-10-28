Paskelbė, kurie bankai kitąmet kels kai kurių paslaugų įkainius

Kaip skelbia Lietuvos bankų asociacija (LBA), kitais metais naikinamas dabar galiojantis PVM neapmokestinamų paslaugų sąrašas.
Todėl daliai jame apibrėžtų finansinių paslaugų, kurios vertinamos kaip techninės, fizinės ar administracinės, bus taikomas įprastas PVM apmokestinimo režimas.
Kaip antradienį klientams pranešė SEB, dalis banko įkainių bus keliama, nes kai kurioms paslaugoms bus pradėtas taikyti 21 proc. PVM tarifas.
„Šie pasikeitimai apims kai kurias administracines, technines ir panašias paslaugas, kurios nėra tiesiogiai
susijusios su finansinėmis paslaugomis“, – laiške klientams rašo SEB bankas.
Tuo metu bankas „Luminor“ Eltai nurodė šiuo metu dar analizuojantis, kokius banko įkainius gali tekti keisti dėl naujojo teisinio reguliavimo.
„Analizuojame įvairius variantus dėl PVM įtakos kainynui. Kaip visada esant bet kokiems klientams teikiamų paslaugų sąlygų ar įkainių pokyčiams, klientus apie tai informuosime iš anksto pagal sutartyse apibrėžtus reikalavimus“, – teigė banko atstovė Birutė Eitmonaitė.
Kaip Eltai nurodė „Artea“ Produktų vystymo departamento direktorė Goda Butkienė, kitais metas brangs tos banko paslaugos, kurioms naikinama PVM lengvata.
„Prie administracinio, techninio ar kito ne finansinio pobūdžio paslaugų, tokių kaip išrašai, inkasacija, dokumentų patvirtinimas, įvairios pažymos ir panašiai, bus pridėtas 21 proc. PVM“, – teigė ji.
Bankas neketina keisti kasdienių finansinių paslaugų įkainių – pavyzdžiui, banko kortelių, paslaugų planų, mokėjimo sąskaitų, paskolų, indėlių administravimo, vertybinių popierių tvarkymo paslaugų.
„Artea“ neplanuoja artimiausiu metu klientams pateikti detalų brangsiančių paslaugų sąrašą bei tikslią datą, nuo kada įkainiai keisis.
SEB klientams brangsta kasdienės paslaugos, mokėjimo kortelių siuntimas
Kaip klientams pranešė SEB, kitąmet nesikeis įkainiai banko sąskaitoms ir paslaugų planams, pinigų pervedimams, paskolų teikimui ir jų priežiūrai, indėlių priėmimui ir tvarkymui, sandoriams dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių.
Vis dėlto nuo kitų metų sausio didės kai kurių kasdienių banko paslaugų įkainiai.
Skaičiuojant su PVM, 1,05 euro kyla kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimo paslaugos kaina – iki 6,05 eurų, taip pat išrašo siuntimas paštu Lietuvoje (augs iki 1,75 euro, dabar – 1,45 euro) ir užsienyje (augs iki 7,01 euro, dabar – 5,79 euro).
Taip pat brangs mokėjimo kortelių siuntimo paslaugos – kortelės siuntimas paštu Lietuvoje kainuos 2,42 euro (dabar 2 eurus), į užsienį – 12,10 eurų (dabar – 10 eurų).
Kortelės siuntimas į paštomatą kainuos 3,39 eurų (2,80 eurų), jos išdavimas SEB banko skyriuje – 6,06 eurų (5 eurus).
Didės ir investavimo paslaugų įkainiai – brangs pažyma apie užsienio valstybei sumokėtus mokesčius – iki 18,15 eurų (15 eurų). Taip pat didės užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimo įkainiai – iki 72,6 eurų (dabar – 60 eurų). Prie šių įkainių taip pat pridedami kitos šalies mokesčiai.
Didėja ir kiti įkainiai – kliento rekvizitų patvirtinimas (nuo 5 iki 6,05 eurų), banko patvirtinimo apie pinigų pervedimą parengimas (nuo 10 iki 12,1 eurų), įvairių pažymų parengimas.
Tipinės pažymos apie banko sąskaitų likučius, buvimą banko klientu, sąskaitų uždarymą įkainis kyla nuo 10 iki 12,1 eurų, netipinės pažymos apie terminuotuosius indėlius, vertybinius popierius, apribojimus ar įsipareigojimus – nuo 30 iki 36,3 eurų.
Tarp elektroninės bankininkystės paslaugų brangsta slaptažodžių generatoriaus siuntimas į užsienį – nuo 26,07 iki 31,54 eurų.
Pagal dabartinį įstatymą, sąrašą finansinių paslaugų, kurioms taikoma PVM lengvata, įsakymu nustato finansų ministras.
Šiuo metu šalies finansų įstaigos vadovaujasi 2002-aisiais patvirtintu PVM neapmokestinamų paslaugų sąrašu, kuris paskutinį kartą buvo atnaujintas 2004 m.
PVM pakeitimai nepalies paskolų, garantijų ir su jomis susijusių finansinių paslaugų, bus apmokestinama dalis su atsiskaitymais, valiutų ir vertybinių popierių sandoriais susijusių paslaugų.
Naujausi komentarai