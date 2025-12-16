Seimas svarstys, kaip labiau apsaugoti vartojimo paskolų gavėjus

Parlamentas antradienį po pateikimo pritarė Vartojimo kredito bei Kredito administratorių ir kredito pirkėjų įstatymų pataisoms, kurias Finansų ministerija parengė spartėjant skaitmenizavimui bei vis daugiau paslaugų suteikiant internete.
„Šiais pakeitimais siekiama visų pirma sustiprinti vartotojų apsaugą“, – teikdamas pataisas antradienį sakė finansų viceministras Janušas Kizenevičius.
Paskolų davėjai privalės anksti identifikuoti finansinius sunkumus patiriančius klientus ir pasiūlyti jiems konsultacijas – už tai galės būti imamas tik nedidelis, įstatymu apribotas mokestis. Be to, klientai privalės gauti išsamią, suprantamą informaciją apie kredito sąlygas, palūkanas, mokesčius ir rizikas.
Dauguma tokių kreditų suteikiama nuotoliu, todėl informacija turės būti pateikiama taip, kad ją būtų lengva suprasti naudojantis telefonais ar kompiuteriais.
Reklamose turės būti pateikiama nedviprasmiška informacija apie paskolos kainą ir sąlygas, standartizuotu formatu, kad klientai galėtų lengviau palyginti pasiūlymus ir pasirinkti tinkamiausią.
„Pakeitimai naudingiausi galutiniam vartotojui“, – teigė viceministras, „valstiečio“ Broniaus Ropės paklaustas, ar pakeitimai būtų naudingesni vartotojams, bankams, investuotojams ar biurokratams.
Anot ministerijos, pokyčius lėmė ir kiti veiksniai – tarpusavio skolinimo platformos, siūlančios įvairius kreditus, nauji informacijos pateikimo bei kreditingumo vertinimo būdai, kuriems naudojamos automatizuotos sistemos arba alternatyvūs duomenys, pavyzdžiui, iš socialinių tinklų.
Toliau pataisas svarstys Seimo Biudžeto ir finansų bei Žmogaus teisių komitetai.
