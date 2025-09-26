Užimtumo tarnyba: „Orlen Service Lietuva“ atleidžia visus valytojus

Tarnybos atstovės Mildos Jankauskienės teigimu, visi atleidžiami darbuotojai – valytojai. Anot jos, sprendimas priimtas bendrovei nutraukiant valymo paslaugų veiklą.
„Kadangi bendrovė nebelaimėjo sutarties su savo pagrindiniu užsakovu, (…) įmonė daugiau šitų vidaus patalpų valymo paslaugų nebevykdys“, – Eltai teigė įmonės vadovas Tadas Tuomenas.
„Tiesiog, tai nėra pagrindinė įmonės veikla, bendrovė koncentruosis į kitas pagrindines veiklas: elektra, automatika, statinė ir rotacinė mechanika“, – tęsė jis.
Kaip nurodo Užimtumo tarnyba, atleidimus bendrovė planuoja vykdyti nuo šių metų lapkričio 28 d. iki metų pabaigos.
Remiantis Registrų centro duomenimis, „Orlen Service Lietuva“ pajamos pernai padidėjo nuo 11,7 mln. eurų iki beveik 17 mln. eurų.
Grynasis pelnas taip pat išaugo nuo 792 tūkst. iki beveik 1,3 mln. eurų.
