„Talech Lithuania“ atleidžia visus darbuotojus: kas nutiko?

Bendrovė apie tai pranešė Užimtumo tarnybai.
„Talech Lithuania“ vienintelis akcininkas lapkričio 17 dieną priėmė sprendimą likviduoti bendrovę, todėl su darbuotojais sudarytos darbo sutartys bus nutrauktos“, – BNS pranešė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė.
Pasak jos, apie atleidimą įspėti visi darbuotojai, iš jų – daugiausiai programinės įrangos kūrėjai (28), informacinių ir ryšių technologijų sistemų technikai (14). Juos numatoma atleisti 2026 metų kovo mėnesį.
BNS 2019 metais rašė, kad JAV Silicio slėnyje įsikūrusi programinės įrangos bendrovė „Talech“ kuriasi Kaune.
Registrų centro duomenimis, pernai įmonės grynasis pelnas sumenko 38 proc. iki 133,7 tūkst. eurų, pajamos nenurodomos.
Įmonės akcijos priklauso Airijoje registruotai „Investment Services“.
