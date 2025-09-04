Jansonas: „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas būtų svarstomas tik su tam tikra sąlyga

„Yra du esminiai klausimai: vienas, kas iš to? Ko siekiama nacionalizuojant ar išperkant akcijas, kurias ne taip seniai paleido į vertybinių popierių biržą ir kokį tai poveikį turės. Poveikis yra tiek neigiamas, tiek teigiamas, rinkos gali sureaguoti neigiamai, galbūt yra kažkokie argumentai, ką geriau „Ignitis“ padarys grįžęs į valstybės rankas“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė F. Jansonas.
„O kuriems galams? Tai kol kas nėra atsakytas klausimas ir tai pagrindinis klausimas“, – pridūrė jis.
F. Jansono teigimu, kyla klausimų ir dėl to, iš kokių lėšų būtų išperkamos akcijos. Skaičiuojama, kad tai pareikalautų apie 0,5 mlrd. eurų.
„Matant, kad Vyriausybės programa bus dar labiau orientuota į socialinę politiką ir ten iš tiesų yra neišspręstų klausimų – ir vaiko pinigų didinimai, reikalavimų pakankamai daug, šalia to turime poreikius gynybai, ir bendras sutarimas yra ir jis pakankamai didelis, tai tie pusė milijardo – esminis klausimas, ar valstybė juos turi. Šiuo atveju bet kuris Finansų ministerijos ar departamento vadovas pasakytų, kad pinigų nėra, tai iš kur jų gausi, klausimas, į kurį nėra atsakyta“, –kalbėjo F. Jansonas.
Jis pabrėžė, kad panašių pavyzdžių pasaulyje, kai išperkamos visos įmonių akcijos, yra, tačiau kiekvienas jų buvo su konkrečiu tikslu, o ne tam, „kad pereitų iš rankų į rankas“. Jis pabrėžė, kad valstybei perėmus visas akcijas energetinis saugumas niekaip nepasikeistų.
„Kalba turbūt yra apie tai, kokie galėtų būti projektai, kuriuos turėtų įgyvendinti nacionalizuota bendrovė ir kurių dabar dėl vienokių ar kitokių priežasčių neįgyvendina. Jei tokie projektai yra, jei bus argumentuotai įrodyta, jog taip, kaip yra dabar padaryti jų neįmanoma, už tai perėmus visus galima bus diskutuoti, svarstyti“, – sakė prezidento patarėjas.
Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas iš privačių investuotojų šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.
Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog šis klausimas yra politinė kryptis, kurią reikia išdiskutuoti.
Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.
