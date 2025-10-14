JK vienaragis „Tide“ sukurs apie 70 naujų darbo vietų

Verslo valdymo platforma siekia sustiprinti inžinerinius pajėgumus, todėl daugiausia įdarbins programuotojų ir mobiliųjų aplikacijų kūrėjų, pranešė užsienio investicijų skatinimo agentūra „Investuok Lietuvoje“.
„Lietuvoje gausu aukščiausio lygio inžinierių, čia klesti finansinių technologijų ekosistema ir inovacijoms atvira kultūra. Partnerystė su „Architus“ mums padėjo atrasti šią išskirtinę talentų bazę ir padėti tvirtus pagrindus naujam technologijų centrui“, – pranešime teigė „Tide“ produktų vadovas Vinay Ramani (Vinajus Ramanis).
2024 metais Lietuvoje darbą pradėjęs technologijų centras „Tide“ kuria naujus įmonės produktus ir aptarnauja klientus Jungtinėje Karalystėje, Indijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje.
Šiuo metu centre Vilniuje dirba 34 inžinieriai. Kiti „Tide“ technologijų centrai veikia Serbijoje ir Rumunijoje.
Verslo valdymo platforma neseniai pritraukė 120 mln. JAV dolerių investiciją, o po šio finansavimo etapo „Tide“ vertė pasiekė 1,5 mlrd. JAV dolerių. Anot pranešimo, ši investicija padės įmonei toliau plėstis tarptautinėse rinkose, vystyti technologijų centrą Lietuvoje bei sparčiau diegti dirbtinio intelekto sprendimus.
„Tokios investicijos kaip ši kuria aukštos pridėtinės vertės darbo vietas ir skatina technologijų sektoriaus augimą, o tai stiprina Lietuvos konkurencinį pranašumą šiuolaikinėje skaitmeninėje ekonomikoje“, – pranešime teigė ekonomikos ir inovacijų viceministras Waldemaras Urbanas (Valdemaras Urbanas).
„Tide“ šiuo metu turi beveik 800 tūkst. smulkiojo bei vidutinio verslo klientų JK (užima 14 proc. rinkos) ir daugiau nei 800 tūkst. Indijoje. 2024 metų gegužę „Tide“ pradėjo veiklą Vokietijoje, 2025 metų rugsėjį – Prancūzijoje.
2017 metais įkurta įmonė mažoms įmonėms siūlo verslo sąskaitų tvarkymo paslaugas ir kitus verslo valdymo sprendimus – sąskaitų-faktūrų išrašymą, apskaitos paslaugas, internetinių svetainių kūrimą ir kitas.
BNS praėjusių metų rugsėjį rašė, kad JK elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga „Tide Platform“ steigia filialą Lietuvoje, kurios vadovu paskirtas V. Ramani.
Filialo steigimo dokumentuose skelbta, kad „Tide Platform“ 2022 metais patyrė 35,4 mln. svarų sterlingų nuostolio – 14 proc. daugiau nei 2021 metais (31 mln. svarų), jos apyvarta augo 1,8 karto iki 57,5 mln. svarų (32 mln. svarų).
