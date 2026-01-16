Kas yra vienaragiai ir kodėl jie svarbūs Lietuvos ekonomikai

Ką reiškia tokia sėkmė Lietuvai, kaip „Cast AI“ augina komandą ir kokį poveikį tai turi vietos rinkai, pasakojo „Unicorns Lithuania“ vadovė Gintarė Verbickaitė.
– Visų pirma žiūrovams priminkime, kas versle yra vadinama vienaragiu.
– Vienaragis yra įmonė, kurios įvertis viršija vieną milijardą JAV dolerių. Dažnai tokį įvertį įmonė gauna pritraukusi investicijas. Taip nutiko ir su mūsų naujausiu vienaragiu „Cast AI“, kuri investicijų pritraukimo metu buvo įvertinta daugiau nei milijardu JAV dolerių.
– Kodėl tai svarbu ne tik pačiai įmonei, pasiekusiai tokius skaičius, bet ir visai Lietuvos technologijų ekosistemai?
– Vienaragis yra tam tikra siekiamybė startuolių ir technologijų įmonių pasaulyje. Tai rodo, kad įmonė kuria produktą, kuris yra globaliai konkurencingas ir vertinamas. Tokias investicijas gali pritraukti tik įmonės, turinčios labai gerą ateitį. Lietuvoje „Cast AI“ buvo įdarbinusi pirmuosius darbuotojus ir iki šiol tai yra produkto kūrimo, inžinerijos centras, kuriantis globaliai konkurencingus sprendimus. Tai didelis įvertinimas visai Lietuvai – parodo, kokio lygio talentus turime ir kaip gebame kurti produktus, konkuruojančius nuo JAV iki Azijos.
– Kalbame apie tą stebuklingą produktą. Ar paprastam žiūrovui įmanoma paprastai paaiškinti, kuo užsiima ši įmonė?
– „Cast AI“ kuria sprendimus kitiems verslams, padedančius optimizuoti ir efektyvinti debesų kompiuterijos veiklą. Taip labai paprastai ir trumpai.
– Apie darbuotojus. Kiek jų dirba ir koks vidutinis atlyginimas?
– Šiuo metu „Cast AI“ dirba apie 300 darbuotojų, iš kurių maždaug 80 – Lietuvoje. 2025 metais vidutinis darbo užmokestis viršijo 8 tūkstančius eurų. Akivaizdu, kad įmonė įdarbina itin aukštos kvalifikacijos ir labai vertinamus specialistus.
– Ar tokie atlyginimai atspindi ir specialistų paklausą bei bendras atlyginimų tendencijas aukštųjų technologijų sektoriuje, ar tai tik šios įmonės išskirtinumas?
– „Unicorns Lithuania“ savo tinklalapyje stebi startuolių ir iš jų išaugusių technologijų įmonių darbuotojų, darbo užmokesčio ir sumokamų mokesčių tendencijas. Matome, kad tai nėra išskirtinis atlyginimas šiame sektoriuje. Jis gali varijuoti priklausomai nuo įmonės gyvavimo ciklo, tačiau tokios galimybės egzistuoja. Svarbu ir tai, kiek įmonė sumoka mokesčių Lietuvoje – kokią vertę sukuria visai šaliai. Pavyzdžiui, „Cast AI“ per pirmuosius tris 2025 metų ketvirčius sumokėjo daugiau nei 2 milijonus eurų mokesčių.
– Tai štai ir atsakymas į klausimą – o kas mums? Ar tokie vienaragiai skatina dar daugiau investicijų ir naujų startuolių Lietuvoje?
– Be abejo. Tikime, kad ši istorija įkvėps tiek jaunuosius, tiek patyrusius kūrėjus, kurie mato problemą ir gali imtis kurti sprendimo būdą – savo startuolį. Norėtume matyti jų daugiau. Šiuo metu Lietuvoje turime daugiau nei tūkstantį startuolių, o mūsų asociacija siekia per penkerius metus šį skaičių patrigubinti. Svarbu ne tik pradėti, bet ir atrasti produktą, reikalingą klientams visame pasaulyje, bei sėkmingai augti. Vienaragių istorijos padeda Lietuvą įrašyti į investuotojų žemėlapį. „Cast AI“ 2025 metais pritraukė didžiausią investiciją Lietuvos istorijoje – daugiau nei 100 milijonų JAV dolerių. Investuotojas buvo „SoftBank“ – didelis Japonijos investicijų bankas, iki tol šiame regione neinvestavęs. Tačiau turėdamas tokią sėkmingą investiciją savo portfelyje, tikime, kad atkreips dėmesį ir galbūt ateityje investuos į kitas mūsų įmones.
