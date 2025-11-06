 Paskaičiavo, kiek mokesčių šiemet sumokėjo Lietuvos startuoliai – sumos įspūdingos

2025-11-06 11:48
BNS inf.

Lietuvoje veikiantys startuoliai per tris šių metų ketvirčius sumokėjo 420,9 mln. eurų mokesčių – 17 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku (360,1 mln. eurų), skelbia startuolių asociacija „Unicorns Lithuania“.

Paskaičiavo, kiek mokesčių šiemet sumokėjo Lietuvos startuoliai – sumos įspūdingos / Freepik.com nuotr.

Anot „Unicorns Lithuania“ vadovės Gintarės Verbickaitės, vis didėjantis įmonių, per ketvirtį sumokančių daugiau nei 1 mln. eurų mokesčių, skaičius rodo sektoriaus potencialą – trečiąjį ketvirtį tokių įmonių buvo 20, arba trečdaliu.daugiau nei pernai.

„Inovacijų sektorių svarbu vertinti ne tik pagal šiandienos rezultatus, bet ir jo potencialą ateities ekonomikai“, – pranešime teigė G. Verbickaitė.

Daugiausia mokesčių trečiąjį ketvirtį sumokėjo pirmasis Lietuvos „vienaragis“ „Vinted“ – 11,3 mln. eurų, antrasis – „Nord Security“ – 7,8 mln. eurų, žaidimų kūrėja „Wargaming“ – 6,7 mln. eurų, skelbimų portalų valdytoja „Baltic Classifieds Group“ – 5,6 mln. eurų, viešųjų duomenų rinkimo sprendimų įmonė „Oxylabs“ – 3,5 mln. eurų.

