Aukso įvertinimas „Lietuvos metų gaminio“ konkurse: inovacijos, sulaukusios aukščiausio pripažinimo

„Vikonda grupės“ gamybinių įmonių kuriami produktai dar kartą sulaukė aukščiausio nacionalinio įvertinimo. Prestižiniame „Lietuvos metų gaminio“ konkurse šiemet aukso medaliais apdovanoti trys grupės produktai – du Kėdainių konservų fabriko gaminiai ir valgomųjų ledų gamyklos UAB „Vikeda“ naujojo prekės ženklo ICETOPIA produktas. Jau kelintus metus iš eilės gaunami įvertinimai patvirtina nuoseklią grupės kryptį kurti inovatyvius, drąsius ir vartotojų lūkesčius atliepiančius gaminius.
Du aukso medaliai šiemet atiteko UAB Kėdainių konservų fabrikui. Aukščiausio įvertinimo sulaukė marinuoti agurkai su medumi ir garstyčiomis bei padažas picai su bazilikais ir česnakais – produktai, kuriuose meistriškai susilieja tradicijos ir modernūs skonių sprendimai.
Marinuoti agurkai su medumi ir garstyčiomis – tai moderniai interpretuotas klasikinis skonis, kuriame dera vartotojų pamėgtas agurkėlių traškumas, subtilus medaus saldumas ir lengvas garstyčių aštrumas. Šis netikėtas, tačiau harmoningas derinys atliepia augantį vartotojų norą išbandyti naujus, neįprastus skonius.
„Šis produktas gimė ieškant naujų tradicinių skonių interpretacijų. Norėjome pasiūlyti vartotojams kažką netikėto, bet kartu artimo ir atpažįstamo. Aukso medalis „Lietuvos metų gaminio“ konkurse patvirtina, kad pasirinkome teisingą kryptį“, – sako Kėdainių konservų fabriko generalinis direktorius Mindaugas Antanaitis.
Antrasis aukso medaliu įvertintas gaminys – padažas picai su bazilikais ir česnakais – išsiskiria Viduržemio jūros regiono įkvėptu skoniu ir universalumu. Klasikinis pomidorų pagrindas, aromatingi bazilikai ir česnakai suteikia padažui sodrų, gilų skonį, tinkantį ne tik picoms, bet ir kitiems itališkiems patiekalams, užkepėlėms ar užkandžiams pagardinti.
„Būdami padažų kategorijos lyderiais, jaučiame atsakomybę nuolat stebinti vartotojus naujais skoniais. Vadovaujamės mūsų šūkiu „Visada truputėlį daugiau“ – daugiau subalansuotų skonių derinių, daugiau patogumo gaminant ir daugiau drąsos kurti“, – pabrėžė M. Antanaitis.
Dar vienas aukso medalis „Lietuvos metų gaminio“ konkurse atiteko „Vikonda grupės“ įmonei UAB „Vikeda“ ir jos naujojo ledų prekės ženklo ICETOPIA produktui. Aukščiausio įvertinimo sulaukė açaí uogų šerbetas su mango gabaliukais – vienas inovatyviausių šių metų ledų rinkos produktų.
Tai rinkoje išsiskiriantis gaminys – gaivus šerbetas ant pagaliuko su natūralia açaí uogų tyre ir tikrais mango gabaliukais. ICETOPIA prekės ženklo produktai skirti tiems, kurie ieško dar neragautų skonių derinių ir išskirtinės desertų patirties.
ICETOPIA prekės ženklas kurtas siekiant įgyvendinti viziją, kad tai ne tik ledai – tai atradimo džiaugsmas ir kvietimas leistis į svajonių desertų kelionę. Šiuo produktu UAB „Vikeda“ siekia pasiūlyti vartotojams išskirtinę ledų desertų patirtį, o „Lietuvos metų gaminio“ konkurso ekspertų įvertinimas patvirtino, kad pasirinkta kryptis yra teisinga.
„ICETOPIA prekės ženklą kūrėme galvodami apie šiuolaikinį vartotoją, kuris ieško ne tik gaivos, bet ir naujos patirties. Açaí uogų šerbetas su mango gabaliukais – tai mūsų drąsos eksperimentuoti ir atvirumo pasaulinėms skonių tendencijoms rezultatas. Šis įvertinimas taip pat patvirtina, kad mūsų pasirinkta plėtros kryptis ir šio prekės ženklo vystymas yra tikslingi“, – sakė UAB „Vikeda“ generalinis direktorius Algirdas Gauronskis.
„Šie apdovanojimai – puikuskomandos bendro darbo rezultatas. Kaip organizacija nuosekliai veikiame modernumo kryptimi: investuojame į inovacijų kūrimą, gilinamės į funkcinio maisto kategorijos plėtros galimybes ir ieškome, kaip dar geriau atliepti vartotojų poreikius. Dalijamės patirtimi grupės viduje, mokomės iš partnerių ir kitų šalių rinkų, kuriose prekiaujame savo produkcija. Artimiausiais metais dar stipriau susitelksime į tarptautiškumą – semdamiesi patirties iš skirtingų šalių ir vartojimo kultūrų, sieksime stebinti ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio vartotojus“, – sakė „Vikonda grupės“ generalinis direktorius Mindaugas Snarskis.
Naujausi komentarai