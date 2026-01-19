 Pasipylus skundams ir įtarimams dėl konfiskuotų automobilių pardavimo skaidrumo, VMI žinutė

Pasipylus skundams ir įtarimams dėl konfiskuotų automobilių pardavimo skaidrumo, VMI žinutė

2026-01-19 11:13
ELTA inf.

Konfiskuoti automobiliai elektroninėje parduotuvėje nuo šiol bus parduodami tik konkurso būdu, pirmadienį pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

Pasipylus skundams ir įtarimams dėl konfiskuotų automobilių pardavimo skaidrumo, VMI žinutė / Asociatyvi A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Inspekcijos teigimu, toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į klientų skundus ir atlikus tarpininkaujančių įmonių patikrinimus, kurių metu buvo nustatyta pažeidimų susijusių su bandymais manipuliuoti automobilių kainomis, riboti galimybes klientams apžiūrėti transporto priemones, vėlavimu atsiskaityti su VMI ir kt.

Perėmus automobilių pardavimo procesą, jis kaip ir anksčiau bus organizuojamas dviem būdais. Automobiliai, kurių vertė didesnė kaip 5 tūkst., bus parduodami konkurso būdu, o pigesnės transporto priemonės – tiesiogiai klientui.

Šiame straipsnyje:
VMI
konfiskuoti automobiliai
parduoti automobilius
konkursas
automobilių konkursas
pardavimo konkursaso

