„Join UP! Baltic“ praneša apie pokyčius: skrydžiai į Egiptą vyks ne iš Vilniaus oro uosto

„Join UP! Baltic“ organizuojami skrydžiai į Šarm aš Šeichą ir Hurgadą nuo gruodžio 17 dienos iki 2026 metų kovo pabaigos vyks iš Kauno oro uosto, pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).
LTOU teigimu, toks sprendimas sumažins keleivių nepatogumų riziką, kai skrydžiai vyksta naktį ir jie dėl balionų grėsmės atšaukiami. Pasak įmonės, skrydžių perkėlimas į Kauną vyks sklandžiai, tam ruošiamasi, be to, bus pritaikyta ir oro uosto rinkliavų nuolaida..
„Deja, pastaruoju metu dėl oro balionų veiklos pasikartojantis oro erdvės virš oro uosto uždarymas neleidžia mums užtikrinti tokios paslaugų kokybės, kokios siekiame. Šios aplinkybės sukelia ne tik didelių nepatogumų mūsų keliautojams, bet ir grandininę reakciją, trikdančią skrydžių programą ir iš kitų miestų“, – pranešime teigė „Join UP! Baltic“ vadovas Aurimas Janušauskas.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų įskridimai jau kelis mėnesius vis sutrikdo Lietuvos oro uostų, daugiausia – Vilniaus, darbą.
Gruodžio pradžioje Suomijos aviakompanija „Finnair“ skelbė dėl kontrabandinių balionų naikinanti vieną vakarinį skrydį tarp Helsinkio ir Vilniaus. Tuo metu Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ nuo lapkričio 20 dienos paankstino dviejų skrydžių laiką.
Junginių Arabų Emyratų oro bendrovei „Flydubai“ pradedant skrydžius į Vilnių, jos atstovas ketvirtadienį teigė, kad sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai bendrovė ketina nukreipti lėktuvus į Rygą.
