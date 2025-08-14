Jonavoje už 11,5 mln. eurų statoma grūdinto stiklo gamykla

Projektą įgyvendina įmonės „GlassLT Fire“ akcininkai, kurių dalis yra Alytaus stiklo paketų gamybos įmonės „Glass LT“ dalininkai.
Bendros investicijos sieks 11,5 mln. eurų, bus sukurta beveik 100 darbo vietų.
Siekiant patenkinti išaugusį grūdinto stiklo poreikį ir išplėsti priešgaisrinio stiklo gamybos apimtį, Jonavoje pradėta grūdinto stiklo gamyklos statyba, ketvirtadienį rašo „Verslo žinios“.
Projektą įgyvendina įmonės „GlassLT Fire“ akcininkai, kurių dalis yra Alytaus stiklo paketų gamybos įmonės „Glass LT“ dalininkai.
Bendros investicijos sieks 11,5 mln. eurų, bus sukurta beveik 100 darbo vietų.
Naujausi komentarai