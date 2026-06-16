„Jozitos“ degalinėse – kratos

Skelbiama, kad apie „Jozitoje“ atliekamas kratas „Sienai“ pranešė policijos pareigūnus degalinių tinklo biuruose pastebėjęs skaitytojas. Netrukus šią informaciją oficialiai patvirtino Policijos departamentas.
Kaip „Sienai“ nurodė Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis, gavus informacijos apie galimai apgaulingą „Jozita“ degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei 222 str. dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo.
„Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, šiandien visoje Lietuvoje esančiose UAB „Jozita“ degalinėse ir kituose su tyrimu susijusiuose objektuose buvo atliktos kratos. Jų metu paimti įvairūs tyrimui reikšmingi dokumentai ir kiti duomenys“, – raštu pateiktame komentare „Sienai“ teigė R. Matonis.
Pasak jo, kratose dalyvauja dešimtys pareigūnų ne tik iš policijos, bet ir iš kitų valstybės institucijų.
„Šioje operacijoje dalyvauja apie 80 policijos pareigūnų, 30 Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų ir 2 Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai“, – „Sienai“ teigė R. Matonis.
Visoje Lietuvoje esančiose UAB „Jozita“ degalinėse ir kituose su tyrimu susijusiuose objektuose buvo atliktos kratos.
Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motyvuodama tuo, kad siekiama nepakenkti ikiteisminiam tyrimui.
Kaip skelbė ELTA, „Jozita“ buvo minima ir anksčiau skelbtuose tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ tyrimuose.
Anot „Sienos“, A. Gedvilo ir jo tuometės sutuoktinės Jolantos Gedvilienės valdoma bendrovė „Aidma“ kontroliavo dvi degalines Šiaulių krašte, kurias 2015 m. už 645 tūkst. eurų pardavė Gedvilų sūnaus tuomet valdytai bendrovei „Soltekana“ ir kurios 2016 m. už mažesnę kainą buvo parduotos degalinių tinklui „Jozita“.
Anot tyrimą atlikusių žurnalistų, pačioje praėjusios Seimo kadencijos pradžioje tuometinis „darbietis“ A. Gedvilas ėmėsi Alternatyviųjų degalų įstatymo pataisų, siūlydamas praplėsti alternatyviųjų degalų sąvoką ir prailginti terminą, per kurį degalų tiekėjai turėtų pateikti biodegalų kokybę įrodančius dokumentus.
Kovą Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Registrų centrą, Finansų ministeriją bei jai pavaldžią Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą, prašydamas įvertinti, ar tinkamai degalinių tinklas „Jozita“ vykdo finansinių ataskaitų auditą, taip pat įmonės pateiktų ataskaitų turinį.
M. Lingė atkreipė dėmesį, jog kone kasmet vietoje privalomojo atlikti metinio įmonės finansinio audito pateikiamas įmonės vadovo Jono Jokubauskio pasirašomas sakinys: „Jozita“ pagrindinis akcininkas Jonas Jokubauskis dirba direktoriumi, todėl auditorių atskaitomybės auditui savininkai nesamdys.
Be to, anksčiau išnagrinėjęs „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijos finansinius rėmėjus, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas skelbė pastebėjęs, jog politikui pinigus aukojo galimai su „Jozita“ susiję asmenys.
Anot K. Žukausko, „aušriečių“ pirmininką be jo paties prieš prezidento rinkimus rėmė 15 asmenų, iš kurių 10, arba du trečdaliai – su šiuo degalinių tinklu susiję asmenys.
Praėjusių metų gegužės pabaigoje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atliko tyrimą ir pripažino, kad „Nemuno aušra“ Seimo rinkimų kampanijos metu priėmė aukų iš juridinių asmenų bei nuslėpė dalį išlaidų. Pagal surinktus duomenis VRK konstatavo, kad „Jozita“ kampanijai skyrė per 2,8 tūkst. eurų.
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