Kada bus „Juodasis penktadienis“ 2025-aisiais ir didžiausios nuolaidos

Black Friday 2025 jau visai netrukus – tad pasižymėkite šią datą kalendoriuje ir pradėkite ruoštis iš anksto.
Kas yra „Juodasis penktadienis“
„Juodasis penktadienis“, tai diena po JAV padėkos dienos, nuo seno žyminti oficialią prieškalėdinę išpardavimų pradžią. Juodasis penktadienis atkeliavo į Europą iš Amerikos, kur ši tradicija gyvuoja dešimtmečius. Po Padėkos dienos šventės amerikiečiai puola į parduotuves medžioti didžiausių nuolaidų. Dabar jau mūsų šalies gyventojai taip pat laukia šio reikšmingo prekybos įvykio.
„Juodasis penktadienis“ nelabai turi ryšį su Lietuva istoriniu kontekstu – tai importuota tradicija. Tačiau Lietuvos verslas šį įvykį priėmė entuziastingai. Parduotuvės varžosi dėl dėmesio, o vartotojai laukia akcijų, kurios gali praversti perkant dovanas, grožio produktus, drabužius ar namų apyvokos prekes.
Kodėl verta planuoti apsipirkimą būtent šią dieną? Nuolaidos gali siekti 50–80 procentų. Kartais net daugiau. Tai ne eilinė savaitgalio akcija, o tikra galimybė sutaupyti įspūdingą sumą.
Ar kasmet Juodasis penktadienis vyksta tuo pačiu metu
Šis klausimas kyla daugeliui. Atsakymas – taip, bet ne tiksliai ta pačia data. „Juodasis penktadienis“ visada vyksta paskutinį lapkričio penktadienį. Tai reiškia, kad data keičiasi kasmet, priklausomai nuo to, kaip išsidėsto savaitės dienos. 2024 metais jis vyko lapkričio 29-ąją. 2025-aisiais – dieną anksčiau. 2026-aisiais vėl pasikeis.
Tiesa, dabar daugelis prekybininkų pradeda akcijas anksčiau. „Juodasis penktadienis“ virto „juodąja savaite", o kartais net „juoduoju mėnesiu".
Kada tiksliai šiemet bus „Juodasis penktadienis“
„Juodasis penktadienis“ šiemet Lietuvoje (ir tarptautinėje prekyboje) numatytas 2025 m. lapkričio 28 d. (penktadienį). Daugelis internetinių parduotuvių pradeda akcijas jau ketvirtadienio vakarą. Jei norite būti pasiruošę:
-
Užsiprenumeruokite mėgstamų parduotuvių naujienlaiškius;
-
Parsisiųskite mobiliąsias programėles – jose dažnai skelbiamos išskirtinės nuolaidos;
-
Sudarykite pirkinių sąrašą iš anksto.
Kokiems prekės ženklams ir kategorijoms bus taikomos didžiausios nuolaidos
Čia prasideda įdomiausia dalis. Grožio produktai – viena populiariausių „Juodojo penktadienio“ kategorijų.
Odos priežiūra
Veido kremai, serumų rinkiniai, valikliai, kaukės. Prekiniai ženklai kaip La Roche-Posay, Vichy, CeraVe dažnai siūlo didžiules nuolaidas. Tai puiki proga palepinti save serumu su vitaminu C, apie kurį pagalvodavote, tačiau atidėdavote vėlesniam laikui.
Kvepalai
Moterų ir vyrų kvepalai gali būti parduodami su 30–60 procentų nuolaida. Nišiniai kvepalai, populiarūs prekiniai ženklai, tą dieną viskas bus kur kas patrauklesne kaina. Puiki galimybė pasirinkti kalėdinę dovaną sau ar artimiesiems.
Plaukų priežiūra
Profesionalios priemonės, apsaugos nuo karščio produktai, kaukės. Priemonės su keratinu ir atkuriamieji produktai dažnai būna su nuolaidomis. Jei naudojate brangią kosmetiką plaukams, nuolaidos, puikus metas papildyti savo atsargas ir sutaupyti.
Dekoratyvinė kosmetika
Lūpų dažai, paletės, tušai, tonikai. Net prabangūs prekių ženklai prisijungia prie akcijų ir vilioja patraukliais pasiūlymais.
Kaip masimaliai išnaudoti „Juodąjį penktadienį“
Štai keletas patarimų, kaip apsipirkti protingai:
-
Pradėkite nuo pirkinių sąrašo. Nesivaikykite kiekvienos nuolaidos. Pagalvokite, ko tikrai reikia, taip pat apžiūrėkite besibaigiančius produktus.
-
Nebijokite išbandyti naujų prekių ženklų. Juodasis penktadienis – puiki proga atrasti naujas mylimas priemones su geresne kaina.
-
Pasirūpinkite dovanomis iš anksto. Kalėdos artėja. Kodėl nepasinaudoti proga ir neįsigyti dovanų žemesne ir patrauklesne kaina?
„Juodasis penktadienis“ – ne tik nuolaidų medžioklė. Tai – proga įsigyti reikalingus produktus už mažesnę kainą. Pradėkite planuoti dabar ir pasižymėkite lapkričio 28 d.
