KAM užsakymo netekusi „Eksplosita“ toliau sieks gaminti prieštankines minas

„Tai naujas projektas, kuris turėjo tapti modernia gamykla su dešimtimis darbuotojų ir įdiegtomis naujausiomis technologijomis panaudojus didžiulę partnerių iš Estijos kompetenciją, technologijas ir žinias. Matome didžiulį projekto potencialą ir planuojame jį tęsti“, – pranešime teigė „Eksplositos“ akcininkės „Milsos“ vadovas Mantas Makulavičius.
Atsižvelgusi į viešai skelbtą informaciją, gautus teisėsaugos institucijų klausimus ir siekiant valdyti rizikas, KAM ketvirtadienį pranešė nutraukianti su „Eksplosita“ pernai gruodžio pradžioje pasirašytą 22,8 mln. eurų vertės sutartį.
Pasak įmonės, jos akcininkės „Milsa“ bei Estijos gynybos pramonės įmonė „Nitrotol“ laukia „motyvuoto ministerijos paaiškinimo“, kodėl susitarimas nutrauktas, nors „Eksplosita“ praėjo būtinus patikrinimus, supažindino KAM su verslo planu, pristatė „Nitrotol“ veiklą Estijoje.
„Analizuojame situaciją su partneriais Estijoje dėl tolesnių veiksmų. Suprantame, kad gynybos projektai turi būti įgyvendinti per trumpiausią įmanomą laiką ir mūsų interesas buvo sukurti visą tiekimo grandinę Lietuvoje. Šis interesas bet kuriuo atveju nesikeis“, – sakė M. Makulavičius.
„Eksplositoje“, portalo rekvizitai.lt duomenimis, dirba vienas žmogus, o jos veikla daugiausiai orientuota į naudingųjų iškasenų karjerus, bet nuo pernai įmonė pradėjo vystyti veiklą, susijusią su sprogmenų ir šaudmenų gamyba.
Pasak M. Makulavičiaus, „Eksplosita“ turi ilgametę patirtį naudojant ir gaminant sprogmenis civiliniais tikslais, tuo metu „Nitrotol“ vadovas Jensas Haugas aiškino, jog analogišką prieštankinių minų gamybą „Nitrotol“ yra išplėtojusi Estijoje.
Sausio pradžioje portalas „Delfi“ pranešė, kad „Eksplositą“ valdo „Fegdos grupės“ mažumos akcininkė bendrovė „Milsa“ (22,2 proc.). Paskelbus šią informaciją KAM pradėjo vidinį tyrimą, o Specialiųjų tyrimų tarnyba – aplinkybių patikslinimą.
Registrų centro duomenimis, dabar po 50 proc. „Eksplositos“ akcijų valdo „Milsa“ ir Estijos „Nitrotol“. Sandoris, pastarajai perleidus pusę akcijų, baigtas pernai gruodį.
„Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis BNS atsiųstame komentare sakė, kas įmonė nėra informuojama apie mažumos akcininko ir jo įmonių strategiją ir veiklas, ji nieko nežinojo ir apie KAM konkursą: „Mažumos akcininko įmonės veikia visiškai atsietai ir atskirai. „Fegda“ nėra „Milsos“ akcininkė, jokiomis formomis šios bendrovės ar kitų jos įmonių veikloje ir sprendimų priėmime nedalyvaujame.“
Siekdama stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus KAM pernai gruodį paskelbė už daugiau nei 30 mln. eurų perka prieštankinių minų ir FPV dronų užtaisų.
Tuomet nurodyta, jog pagal Gynybos resursų agentūros ir „Eksplosita“ sutartį už 22,8 mln. eurų bus įsigyta priešdugninių ir priešvikšrinių minų, o už 9 mln. eurų iš Lietuvos gamintojo „LTMilTech“ bus perkama skeveldrinių, lęšinių ir kumuliatyvinių dronų užtaisų.
Kaip rašė BNS, „Fegda“ 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią į poligoną su defektais, o jos ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“ laimėjo vieną iš KAM skelbto 1,3 mlrd. eurų vertės konkurso statyti Rūdninkų karinį miestelį dalių.
„Fegdoje“ yra trumpai dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius.
