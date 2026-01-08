Karjeros galimybės ir solidus priedas: kviečia prisijungti prie buriamos „Lidl“ komandos Garliavoje

„Prie „Lidl“ komandos prisijungiau prieš mažiau nei dvejus metus ir to visiškai pakako, kad pamatyčiau, jog įmonė skatina savo komandos narius tobulėti. Darbas čia įdomus, vietos monotonijai nėra, o sričių, kuriose galima save išbandyti ir atskleisti, netrūksta“, – pasakojo būsimos „Lidl“ parduotuvės Garliavoje vadovė.
Gineta neslepia, kad vadovės kelyje pasitaiko įvairių iššūkių, tačiau juos įveikti padeda vieninga ir palaikanti „Lild“ komanda. Ieškančius naujos karjeros stotelės ji kviečia apsvarstyti galimybę prisijungti prie naujai buriamos „Lidl“ komandos Garliavoje.
Susipažinti su darbo pasiūlymais „Lidl“ parduotuvėje galima čia: pardavėjas (-a) naujoje parduotuvėje Garliavoje (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS), pamainos vadovas (-ė) naujoje parduotuvėje Garliavoje (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS).
Svarbiausia gero vadovo savybė – žmogiškumas
Pradėjusi dirbti „Lidl“ parduotuvės vadove Gineta suprato, kiek nemažai procesų jai teks perprasti. Visgi tai jos neišgąsdino – priešingai, noras mokytis ir tobulėti paskatino judėti pirmyn.
„Tinkamai susidėliojus darbo rutiną, dirbti tampa pakankamai paprasta. Taip pat džiugina tai, kad „Lidl Lietuva“ daug investuoja tiek į parduotuvės vadovų, tiek į pardavėjų kompetencijų ugdymą – per dvejus metus turėjau daugybę įvairių mokymų. „Lidl“ taip pat užtikrina labai geras darbo sąlygas, konkurencingą atlyginimą“, – sakė Gineta.
„Lild“ parduotuvės vadovė pasakoja, kad draugiškus santykius su darbuotojais jai padeda kurti atvira komunikacija ir komunikabilumas. Pasak jos, kuo daugiau nuoširdumo bendravime, tuo artimesnis ryšys užsimezga.
„Stengiuosi kuo daugiau būti salėje – dirbti kartu su komanda, bendrauti su darbuotojais ir klientais. Matau, kad toks įsitraukimas ir rodomas pavyzdys juos labai motyvuoja“, – tikino „Lidl“ parduotuvės vadovė Gineta.
Nėra neišsprendžiamų klausimų
Parduotuvės vadovė pasakoja, kad renkantis naujus darbuotojus į „Lidl“ komandą, ji pirmiausia atkreipia dėmesį į tris savybes: pozityvumą, nuoširdumą ir atkaklumą. Darbo pokalbio metu ji dažnai pateikia gyvenimiškų situacijų, kad pamatytų, kaip kandidatai reaguoja į iššūkius ir juos sprendžia.
„Kad ir kas darbe nutiktų, nereikia panikuoti. Tokį požiūrį stengiuosi perduoti ir savo komandai: net ir iškilus nenumatytoms situacijoms, svarbiausia ramiai susidėlioti veiksmų planą ir žingsnis po žingsnio viską išspręsti“, – tikino „Lidl“ dirbanti Gineta.
Galiausiai Gineta įsitikinusi, kad komandos savijauta ir jų atliekamų užduočių rezultatai didele dalimi priklauso nuo vadovo, todėl ji kasdien stengiasi kurti aplinką, kurioje gera dirbti.
Daugiau informacijos apie galimybę prisijungti prie naujos „Lidl“ parduotuvės komandos Garliavoje rasite čia.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 83 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.
