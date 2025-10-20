„Megoje“ duris atveria inovatyvių sprendimų erdvė „d.one“

Pirmoji „d.one“ ekspozicinė erdvė Baltijos šalyse atidaryta 2019 m. Per šį laiką ji tapo viena iš žinomiausių ir populiariausių inovatyvių sprendimų erdvių. Iki šiol „d.one“ salonai veikė Vilniuje, Rygoje ir Taline. „Megoje“ atidarytas „d.one“ yra jau penktasis Baltijos šalyse ir pirmasis salonas Kaune.
„Šiuolaikinis pirkėjas ieško daugiau nei funkcijos – jam svarbi patirtis. Žmonės nori paliesti, išbandyti, suprasti, kokią naudą technologija suteiks kasdienybėje, todėl mūsų tikslas – ne tik parduoti, bet ir padėti orientuotis plačioje pasiūloje, konsultuoti ir pateikti praktinių patarimų“, – sakė „d.one“ vadovas Domantas Žičkus.
D. Žičkaus teigimu, sprendimas inovatyvių buities sprendimų erdvę atverti būtent „Megoje“ gerai apgalvotas.
„Mega“ – antras didžiausias prekybos centras Lietuvoje ir svarbus traukos taškas šalies viduryje. Strateginė lokacija prie pagrindinių kelių leidžia pasiekti klientus iš visos Lietuvos. Be to, „Mega“ yra daugiau nei prekybos centras – tai šeimos traukos vieta, kur apsipirkimas derinamas su laisvalaikiu. Tokia koncepcija puikiai atitinka mūsų viziją pristatyti inovatyvius sprendimus plačiai auditorijai ir sukurti išskirtinę patirtį lankytojams“, – sakė D. Žičkus.
Naujame salone lankytojai ras plačiausią „d.one“ atstovaujamų prekės ženklų pasirinkimą vienoje vietoje: plaukų grožio ir namų švaros puoselėjimo prietaisus „Dyson“, garsėjančius pažangiomis technologijomis, „Laurastar“ lyginimo ir garų sprendimus, „Tineco“ grindų priežiūros įrangą, jaukumą bei išskirtinį dizainą kuriančius „Höfats“ ir kt. Be to, daugelį prietaisų galima ne tik apžiūrėti, bet ir parsinešti namo bandomajam laikotarpiui.
Pasak prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovo Laimio Binderio, naujojo „d.one“ salono atidarymas ne tik papildys asortimento pasiūlą lankytojams, bet ir dar labiau sustiprins „Megos“ kaip technologijoms atviros erdvės įvaizdį.
„Mums svarbu, kad „Megos“ lankytojai čia rastų ne tik platų parduotuvių ir pramogų pasirinkimą, bet ir inovatyvių, kasdienybę palengvinančių sprendimų. „d.one“ atėjimas į Kauną ir „Megą“ – didelė pridėtinė vertė mūsų lankytojams, nes jie gali vienoje vietoje susipažinti su pasaulinio lygio technologijomis ir jas išbandyti. Tikime, kad ši partnerystė dar labiau įtvirtins „Megą“ kaip vietą technologijų entuziastams, kur apsipirkimas dera su atradimais, patirtimis ir kokybišku laiku su šeima“, – sakė L. Binderis.
„d.one“ salonas įsikūrė pirmame „Megos“ aukšte, priešais „H&M“ parduotuvę.
