Kaunas: Lietuva dengs visas JAV karių išlaikymo šalyje išlaidas

„Šiandien Lietuva žengia ryžtingą žingsnį į priekį. Mes nusprendėme išplėsti savo priimančiosios šalies paramos paketą ir padengti visas išlaidas, susijusias su JAV kariuomenės išlaikymu mūsų šalyje“, – trečiadienį teigė ministras.
„Naujas paketas yra neterminuotas ir taikomas visoms Lietuvoje dislokuotoms Jungtinių Valstijų pajėgoms. (...) Tai rodo, kad Jungtinės Valstijos lieka mūsų strateginiu sąjungininku ir kartu su Lietuva pasipriešina visoms grėsmėms“, – pridūrė jis.
Kaip BNS nurodė Krašto apsaugos ministerija (KAM), antradienį patvirtintu Gynybos resursų tarybos sprendimu bus apmokamos visos JAV karių buvimo Lietuvoje išlaidos.
„Tai apima infrastruktūros išlaikymą, komunalines paslaugas, maitinimo, skalbimo, transportavimo Lietuvoje paslaugas, kuro išlaidas bei kitas sutartas paslaugas ir prekes“, – raštu perduotame komentare nurodė ministerija.
Kiek toks sprendimas kainuos Lietuvai, KAM kol kas neatskleidžia, o jį įgyvendinti ketina iškart po to, kai bus sutartos visos techninės detalės.
Poligone amerikiečių kariams pastatytos trejos kareivinės, daugiafunkcis centras su sporto sale ir mokymo klasėmis, valgyklos, įrengta techninio aptarnavimo zona, sraigtasparnių aikštelės ir kiti objektai. Infrastruktūros statybos ir įrengimo darbai kainavo daugiau nei 240 milijonų eurų.
Atidarymo ceremonijoje dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad JAV lieka Lietuvos strategine partnere ir kartu priešinasi visoms grėsmėms.
„Investicijos, kurių bendra vertė viršija 240 milijonų, yra aiškus įrodymas, kad mes rimtai žiūrime į gynybą ir saugumą. Mes ne tik kalbame, bet ir investuojame bei kuriame geresnes galimybes, geresnes patalpas, geresnes mokymų ir gyvenimo sąlygas“, – Pabradės poligone sakė ministras.
Ceremonijos metu prieš simbolinį juostelės kirpimą R. Kaunas įteikė renginyje dalyvavusiam JAV ambasadoriui prie NATO Matthew Whitakeriui (Metju Vitakeriui) ir JAV ambasadorei Lietuvoje Karai McDonald (Karai Makdonald) Lietuvos nacionalinės gynybos sistemos medalius.
M. Whitakeris apdovanotas už indėlį stiprinant strateginį gynybos bendradarbiavimą tarp JAV ir Lietuvos, lyderystę ir indėlį formuojant Lietuvai palankią NATO ir JAV politiką, užtikrinant aktyvų Aljanso vaidmenį saugant NATO rytines sienas.
K. McDonald apdovanojimas skirtas už pasiekimus stiprinant strateginį dvišalį gynybos bendradarbiavimą tarp JAV ir Lietuvos bei indėlį įgyvendinant JAV saugumo įsipareigojimus Lietuvoje.
Lietuvių kalba ceremonijos dalyvius pasveikinusi JAV ambasadorė Lietuvoje tikino, kad Padėkos dienos išvakarėse vykstantis renginys įkūnija dėkingumo dvasią.
„Mes dėkojame už Lietuvos tvirtą paramą ir ilgalaikę partnerystę, kuri stiprina mūsų Aljansą ir bendrai saugumą“, – Pabradės poligone sakė ji.
Pasak diplomatės, šie infrastruktūros projektai simbolizuoja ilgalaikį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą.
„Kariams reikia vietos treniruotėms, poilsiui, ypač artėjant žiemos mėnesiams (...). Lietuva suteikė visa tai ir dar daugiau, tapdama pavyzdžiu, ką reiškia būti patikimu ir atsidavusiu partneriu“, – teigė K. Makdonald.
Tuo metu Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pabrėžė, kad JAV karių Lietuvoje misija yra aiški – atgrasymas.
„Per sąveiką ir bendrus mokymus atgrasyti bet kokį agresorių ir sustiprinti mūsų regioną saugantį skydą. (...) Visi žinome, jog atgrasymas yra stipresnis, kai treniruojamės kartu, kai planuojame kartu ir kai stovime kartu. Lietuva turi strateginį interesą išlaikyti stipriausią JAV pajėgų buvimą mūsų šalyje“, – sakė jis.
Anot N. Stankevičiaus, nauja infrastruktūra leis Lietuvai geriau patenkinti sąjungininkų poreikius ir užtikrinti, kad kiekvienas į šią šalį dislokuojamas karys turėtų viską, ko reikia.
„Kartu stipriname aljansą ir kartu saugome pasaulio taiką“, – pridūrė jis.
Ceremonijoje dalyvavęs JAV sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadas Christopheris Donahue (Kristoferis Donahju) savo kalboje dėkojo Lietuvai už pagalbą gelbėjant kovą Pabradės poligono teritorijoje esančioje pelkėje nuskendusius JAV karius.
„Šis pavasaris niekada nebus pamirštas ir tai yra (...) JAV ir Lietuvos sąjungos ir draugystės ženklas“, – sakė jis.
Jis taip pat dėkojo, kad vienas iš atidaromų pastatų – daugiafunkcis centras su sporto sale ir mokymo klasėmis buvo pavadintas žuvusių karių garbei.
„Šis pastatas tikrai simbolizuoja JAV ir Lietuvos santykius. Jis simbolizuoja laisvę. Kai matau šiuos karius, esančius toli nuo namų, puikiai suprantu, kodėl mes čia esame. Kad užtikrintume, jog Rytų flango atgrasymo linija taptų realybe visiems mūsų sąjungininkams. (...) Kiekvienas priešas žino, kad jei išdrįs peržengti tą liniją, mes laimėsime ir laimėsime įtikinamai“, – sakė C. Donahue.
BNS skelbė, kad keturi JAV kariai, vykę šarvuočiu M88 „Hercules“, dingo kovo 25 dieną per pratybas Pabradės poligone. Paieškos ir gelbėjimo operacija truko savaitę, šarvuotis su trijų karių kūnais iš pelkės ištrauktas kovo 31 dieną. Kitą dieną rastas ir ketvirtas nuskendęs karys.
Amerikiečiams skirtos infrastruktūros statybos darbus atliko „Merko statyba“.
Čia taip pat įrengtos vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, dujų ir elektros energijos sistemos, kurios sujungtos su artimiausio miesto tinklais. Taip pat buvo rekonstruota geležinkelio rampa su naujomis sutvirtintomis gelžbetoninėmis sienomis, įrengta krovinio iškrovimo zona, sutvarkyti esami keliai bei nutiesti nauji asfaltbetonio ir betono keliai.
Dalyje kareivinių jau įsikūrė spalį į Pabradės poligoną dislokuota 12-oji JAV karinių pajėgų rotacija.
2023 metų rugsėjį pradėtą statyti NATO sąjungininkų kariams skirtą projektą finansavo KAM ir NATO, bendradarbiaujant su NATO paramos ir pirkimų agentūra (NSPA).
Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai. Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei tūkstantis JAV karių.
