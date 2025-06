Kauno daugiabutis – tarp geriausių renovacijos projektų Lietuvoje

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų modernizavimo departamento vadovės Gintarės Burbienės teigimu, projektai buvo atrinkti vertinant energinio efektyvumo padidėjimą, inovacijas, architektūrinį pokytį, tvarumą ir bendruomenės įsitraukimą.

„Šiemet daug dėmesio skirta ne tik techniniams rodikliams, bet ir gyventojų patirčiai – kaip atsinaujinimas keitė jų kasdienybę, stiprino bendruomeniškumą. Sėkmingiausi projektai įgyvendinti ten, kur gyventojai aktyviai įsitraukė ir kartu priėmė sprendimus“, – dalijosi pašnekovė.

Geoterminis šildymas ir saulės elektrinė

Renovacijos lyderiu tapo Sudervės g. 12 daugiabutis Vilniaus rajone, Avižieniuose. Gyventojus atnaujinti namą paskatino augančios elektros kainos, kadangi anksčiau namas buvo šildytas tik elektra. Jis visapusiškai modernizuotas – įrengtas geoterminis šildymas su šilumos siurbliais, saulės elektrinė, atnaujintas fasadas, langai, vamzdynai ir radiatoriai. Po renovacijos šilumos sąnaudos sumažėjo daugiau nei tris kartus, o CO² emisija – nuo 271,65 iki 19,69 t per metus. Pasikeitė ir namo išvaizda: anksčiau pilkas, aptrupėjęs, šiandien jis yra šviesios spalvos, nauji langai ir vienodai įstiklinti balkonai traukia akį.

Paskatino ir sėkminga kaimynų patirtis

Antrą vietą laimėjo Draugystės g. 27 daugiabutis Marijampolėje, kurio renovacija buvo neišvengiama dėl dažnų avarijų, prastėjančios techninės pastato būklės, įkvėpė ir gerieji kaimyninių namų pavyzdžiai. Atnaujinimo metu per visą aukštį įstiklinti balkonai padidino estetinę vertę, o ant stogo sumontuotos saulės elektrinės ir kolektoriai leido sumažinti sąskaitas. Dalis gyventojų pasirinko ir šilumos siurblius. Butuose pastebimai pagerėjo mikroklimatas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai sumažėjo iki 114,71 t per metus, o pastatas, prieš tai buvęs tik F energinio efektyvumo klasės, pasiekė C klasę.

Atnaujintas daugiabutis prilygsta naujam

Trečią vietą užėmė Sukilėlių pr. 88 daugiabutis Kaune. Jo gyventojai renovacijos ėmėsi dėl avarinės būklės vamzdynų, prakiurusio stogo ir nuolatinių remonto darbų. Šiandien jie džiaugiasi modernizuotu pastatu, tvarkinga jo aplinka ir stipria bendruomene, kurios nariai atnaujintą daugiabutį prilygina naujos statybos namui. Pokyčių iš tiesų daug: fasadas padengtas fibrocemento plokštėmis, kurios yra estetiškos, ilgaamžės, apšiltintas stogas, laiptinėse, rūsyje ir daugumoje butų pakeisti langai. Atnaujintos šildymo, šalto ir karšto vandens, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų sistemos. Sumontuoti ir nauji liftai, suremontuotos laiptinės. Po atnaujinimo ne tik sumažėjo sąskaitos, bet ir apie 15 proc. padidėjo butų vertė.

Metų renovacijos projekto rinkimai – jau šeštą kartą

Birželio 9–16 d. naujienų portale Delfi.lt vyko balsavimas, kurio metu Lietuvos gyventojai galėjo išrinkti įspūdingiausius daugiabučių modernizacijos projektus. Metų renovacijos projekto rinkimus nuo 2019 m. organizuoja APVA, siekdama atkreipti dėmesį į sėkmingiausius daugiabučių atnaujinimo sprendimus šalyje.

„Daugiabučio renovacija – ne tik šilumos sąnaudų mažinimas ar fasado atnaujinimas. Kartu tai ir visapusis gyvenimo kokybės gerinimas ir socialinis pokytis“, – apibendrino G. Burbienė.

Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.