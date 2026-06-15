Iš Kauno rajono – į pasaulio mados sostines: lietuvių baldai puošia prestižinių prekės ženklų erdves

Po 24 metų svetur – gyvenimą ir karjerą kuria Lietuvoje
Kol vieni svarsto apie galimybes svetur, kiti po ilgų metų užsienyje sąmoningai renkasi grįžti į Lietuvą ir kurti gyvenimą čia. Tarp jų – FITSOUT darbuotojas Arvydas Jankauskas, kuris 17 metų praleido Jungtinėje Karalystėje, dar 7 metus – Jungtinėse Amerikos Valstijose. Didžiąją gyvenimo dalį statybų sektoriuje dirbęs vyras šiandien savo patirtį pritaiko modernioje gamyboje ir sako, kad svarbiausia jam ne tik atlyginimas, bet ir galimybė kurti, tobulėti bei matyti savo darbo rezultatą.
Nors po daugiau nei dviejų dešimtmečių užsienyje galėtų rinktis ir ramesnį gyvenimo tempą, pats sako nenorintis sėdėti namuose: „Gal ir galima gyventi iš pašalpų, bet man svarbu pačiam užsidirbti. Darbas leidžia jaustis pilnaverčiu žmogumi, suteikia galimybę bendrauti, būti tarp žmonių ir matyti, ką sukūrei savo rankomis.“
Prie FITSOUT komandos A. Jankauskas prisijungė prieš dvejus metus. Nors iki tol daugiausia dirbo statybose, naujos srities neišsigando. Priešingai – būtent galimybė išmokti kažką naujo tapo viena pagrindinių priežasčių pradėti dirbti gamyboje.
„Anksčiau su mediena nebuvau daug dirbęs, todėl pradžioje viskas buvo nauja. Tačiau būtent galimybė išbandyti kitokią sritį ir sudomino. Kadangi gaminame nestandartinius gaminius, darbas labai įvairus – vieną dieną dirbi prie vieno projekto, kitą jau prie visai kitokio. Dėl to nėra monotonijos, o pamačius galutinį rezultatą visada atsiranda ir pasitenkinimo jausmas“, – pasakojo vyras.
Šiuolaikinė gamyba paneigia stereotipus
Pasak A. Jankausko, daugelis žmonių vis dar įsivaizduoja gamybą kaip monotonišką ir fiziškai sunkų darbą. Tačiau realybė šiandien gerokai kitokia. FITSOUT gamykloje kuriami nestandartiniai baldai ir interjero sprendimai tarptautiniams prekių ženklams, todėl darbuotojai kasdien susiduria su skirtingais projektais, medžiagomis ir technologijomis.
„Žmonės dažnai galvoja, kad gamykloje darbas yra monotoniškas, bet taip tikrai nėra. Projektai nuolat keičiasi, todėl vis atsiranda naujų užduočių ir iššūkių. Be to, darbo sąlygos geros – dirbame šiltose, švariose patalpose, naudojame modernią įrangą. Jei ko nors nežinai ar susiduri su sunkumais, visada gali kreiptis į kolegas, nes čia niekas nepaliekamas vienas“, – pastebėjo A. Jankauskas.
Anot jo, nauji darbuotojai turi pakankamai laiko įsilieti į komandą ir perprasti darbo specifiką. Todėl net ir neturint specifinės patirties galima gana greitai įgyti reikalingų įgūdžių bei pasitikėjimo savo jėgomis.
Patirtis svarbi, tačiau svarbiausia – noras mokytis
Viena dažniausių priežasčių, kodėl žmonės nesiryžta kandidatuoti į gamybos pozicijas, yra baimė, kad neturi reikiamos patirties. Tačiau FITSOUT darbuotojų istorijos rodo priešingai – svarbiausia yra motyvacija, atsakingumas ir noras mokytis.
Stalius-surinkėjas Martynas Adamonis prisimena, kad pradėjęs dirbti beveik nieko nežinojo apie baldų gamybą: „Norėjau išbandyti kažką kitokio ir tiesiog atsiunčiau savo gyvenimo aprašymą. Kai pradėjau dirbti, nieko nemokėjau, bet po truputį visko išmokau. Pradžioje viskas atrodė svetima, tačiau laikui bėgant supranti procesus, išmoksti naudotis įrankiais ir įgauni pasitikėjimo savimi.“
Panašią patirtį turi ir Jonas Sorkys. Su FITSOUT jis susipažino dar studijuodamas Kauno kolegijoje. Pirmiausia apsilankė ekskursijoje, vėliau įmonėje atliko praktiką, o baigęs studijas nusprendė prisijungti prie gamybos komandos.
„Manau, kad norint būti geru specialistu viskas turi prasidėti nuo pagrindų. Atėjęs į gamybą iškart sutikau labai draugišką kolektyvą. Niekas nepalieka vieno – visada paaiškina, parodo ir padeda. Sudėtingesni darbai ateina palaipsniui, todėl įsivažiuoti tikrai nėra sunku“, – pasakojo J. Sorkys.
Jo teigimu, būtent žmonės ir atmosfera buvo vieni maloniausių atradimų pradėjus dirbti. Kolegos padeda ne tik profesiniais klausimais – čia netrūksta ir žmogiško bendravimo, kuris leidžia greičiau pasijusti komandos dalimi.
Darbuotojai vieningai sutaria, kad svarbiausia atsinešti norą mokytis. Techninių įgūdžių galima įgyti darbo vietoje, o įmonėje netrūksta pavyzdžių žmonių, kurie pradėjo neturėdami specifinės patirties, tačiau šiandien sėkmingai dirba ir perduoda žinias kitiems.
Nuo Kauno iki Paryžiaus, Čikagos ir Pietų Afrikos
Dar viena priežastis, kodėl darbuotojai vertina savo darbą FITSOUT – galimybė prisidėti prie tarptautinių projektų. Įmonės gaminami baldai ir interjero sprendimai pasiekia įvairias pasaulio šalis, o tarp klientų yra tokie gerai žinomi prekių ženklai kaip „Louis Vuitton“, „Dior Parfums“ bei „Dior Couture“, „Ralph Lauren“, „Hugo Boss“ ir kiti visame pasaulyje atpažįstami vardai. Darbuotojams tai suteikia progą prisidėti prie projektų, kurių rezultatai vėliau atsiduria prestižinėse parduotuvėse ir erdvėse visame pasaulyje.
J. Sorkiui darbas prie tokių projektų yra viena didžiausių motyvacijų. Visai neseniai jis prisidėjo prie „Louis Vuitton“ projekto, kurio gaminiai iškeliavo į Pietų Afriką, taip pat prie „Dior“ projekto, skirto Čikagai. Pasak jo, visai kitaip jautiesi žinodamas, kad tavo rankomis pagaminti gaminiai netrukus atsidurs kitame pasaulio krašte.
Panašiai mano ir A. Jankauskas. Daug metų užsienyje gyvenęs vyras sako, kad didžiausią įspūdį palieka akimirkos, kai kelionių metu netikėtai pamato objektus, prie kurių pats yra prisidėjęs: „Kartais nuvyksti į kitą šalį ir pamatai gaminį, kurį pats gaminai Lietuvoje. Tada supranti, kad čia kuriami tikrai aukšto lygio produktai, kurie vertinami visame pasaulyje. Tai suteikia pasididžiavimo savo darbu.“
Darbuotojų teigimu, būtent tokios akimirkos leidžia dar aiškiau pamatyti savo darbo prasmę. Jos primena, kad Lietuvoje kuriami produktai sėkmingai konkuruoja tarptautinėse rinkose, o jų pačių darbas tampa matomas gerokai už šalies ribų.
Darbo vieta, kurioje žmogus yra matomas
Darbuotojai sutinka, kad geriausia darbo vieta yra ta, kurioje dera sąžiningas atlygis ir prasmingas darbas. Tačiau ne mažiau svarbu ir tai, kas vyksta kasdien – darbo atmosfera, kolektyvas, galimybė mokytis bei tobulėti ir jausmas, kad tavo pastangos yra pastebimos bei vertinamos. Būtent šis derinys leidžia ne tik jaustis finansiškai užtikrintai, bet ir matyti savo darbo prasmę, rezultatą bei būti stiprios komandos dalimi.
Komplektuotoja Renata Vitkauskienė FITSOUT dirba beveik dvejus metus ir sako, kad būtent tai ją motyvuoja labiausiai: „Čia nereikia eiti ir prašyti, kad tave įvertintų. Jei dirbi gerai, vadovai tai mato. Visada sulauki padėkos, o pastangos nelieka nepastebėtos. Tai vienas iš nedaugelio darbų, kuriuose man teko tai patirti.“
Anot jos, prie geros atmosferos prisideda ir vadovų požiūris į žmones. Darbuotojai jaučia, kad į jų poreikius atsižvelgiama, o darbo vietoje vyrauja pagarba ir bendradarbiavimas.
Nors kiekvieno darbuotojo istorija skirtinga, jas visas jungia panaši patirtis – žmonės nori dirbti ten, kur gali augti ir būti vertinami.
Šiuo metu FITSOUT komanda plečiasi ir kviečia prisijungti naujus darbuotojus. Įmonėje laukiami tiek patyrę specialistai, tiek žmonės, norintys išmokti naujos profesijos. Daugiau informacijos apie atviras gamybos pozicijas rasite CVbankas.lt portale.
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