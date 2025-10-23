 „Kauno tiltai“ ir HISK gavo 376 mln. eurų vertės „LTG Infra“ užsakymus

2025-10-23 10:49
Lukas Oželis (BNS)

„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ ir kelių bei kitos infrastruktūros statybos įmonės „Kauno tiltai“ ir HISK ketvirtadienį pasirašė 375,8 mln. eurų (su PVM) bendros vertės sutartis dėl 36,7 kilometro europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ sankasos statybų nuo Panevėžio link Latvijos sienos.  

„Kauno tiltai“ ir HISK gavo 376 mln. eurų vertės „LTG Infra“ užsakymus / T. Biliūno / BNS nuotr.

„Tas kelių dešimtmečių besitęsiantis projektas (...) įgyja žingsnis po žingsnio kūną, ir visa tai džiugina. Šiandien yra dar vienas realus žingsnis į realius darbus, kurie prasidės artimiausiomis dienomis toliau link Latvijos sienos. Tai yra pasiekimas to, kad 2030 metais turėsime vėžę per visą Lietuvą iki pat Latvijos“, – sutarčių pasirašymo renginyje teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.

„Kauno tiltai“ už 248,8 mln. eurų (su PVM) statys 24,4 km ilgio sankasą su inžineriniais statiniais ruože Ramygala–Berčiūnai Panevėžio rajone, o HISK – už 126,9 mln. eurų – 12,3 km ilgio sankasą ruože Berčiūnai–Joniškėlis Panevėžio ir Pasvalio rajonuose.

LTG grupės vadovo Egidijaus Lazausko teigimu, šiemet jau pasirašyta „Rail Baltica“ sutarčių už daugiau nei 800 mln. eurų (su PVM), rašoma pranešime.

„Rail Baltica“ finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

