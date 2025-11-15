Keleivius skraidino kapitonas apsimetėlis?

Kiek dažnai įlipę į lėktuvą susimąstome, kas jį pilotuoja?
Vilniuje registruota Gedimino Žiemelio bendrovė „Avion Express“ šiuo metu atlieka vidinį tyrimą – įtariama, kad įmonės keleivinius lėktuvus Europoje pilotavo apsimetėlis.
„Įmonė apie tai sužinojo anonimiškai – gavusi anoniminę žinutę. Ir iš karto, kai gavome informaciją, kad kažkas gali būti negerai ėmėmės veiksmų. Ką pirmiausia padarėme – nušalinome žmogų nuo skrydžių ir iš karto pradėjome vidinį tyrimą“, – pasakojo „Avion Express“ atstovė Rolanda Lipnevičiūtė.
Pradėjus tyrimą, šis žmogus atsistatydino. Svarbu pabrėžti, kad įtariamasis tikrai yra pilotas.
„Šitas žmogus tikrai turėjo galiojančią piloto licenciją. Jis yra tikrai pilotas. Kalbama apie kapitono kvalifikaciją“, – paaiškino R. Lipnevičiūtė.
Kelią aviacijoje kiekvienas pradeda nuo antrojo piloto licencijos.
Europos Sąjungoje kapitono licencija suteikiama surinkus 1500 skrydžio valandų, o paaukštinimą į kapitonus vykdo pačios oro linijos.
„Tai, kad esi kažkokiose avialinijose paaukštintas iki kapitono laipsnio – yra pretekstas kitai avialinijai samdyti tave kaip kapitoną“, – komentavo asociacijos „Lavia“ valdybos pirmininkas Aleksandras Nemunaitis.
Įtariama, kad taip ir atsitiko. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, įtariamasis anksčiau dirbo Indonezijos oro linijose.
Besidarbindamas į Lietuvos bendrovę „Avion Express“, jis pateikė visus reikiamus dokumentus. Klausimas – ar kapitono kvalifikacijos dokumentas nėra klastotė? Ir ar buvusi darbovietė jį tikrai paaukštino?
„Oro linijos nėra galinčios patikrinti dokumentų tikrumą ir tikslumą. Nesame ta institucija, kuri gali patikrinti, ar dokumentas yra tikras“, – sakė R. Lipnevičiūtė.
„Avion Express“ pabrėžia, kad įtariamasis yra patyręs pilotas. Jo sąskaitoje – 10 000 skrydžio valandų, vadinasi, kapitonu būti jis galėtų.
Visgi, jei dokumentas buvo suklastotas, kyla klausimų dėl keleivių saugumo.
„Pakankamai panašios tos pareigos – antrojo piloto ir to, kuris yra paaukštintas iki kapitono. Reikia nepamiršti, kad jie, be to, kad kažkada gauna piloto licenciją, kas 6 mėnesius keliauja į simuliatorius: jiems pravedami papildomi mokymai, jie perlaiko egzaminus“, – teigė A. Nemunaitis.
„Visus patikrinimus jis puikiai atlikdavo ir jokių neigiamų indikacijų dėl jo vykdomų skrydžių tikrai nebuvo“, – informavo Transporto kompetencijų agentūros Civilinės aviacijos direktorius Vidmantas Plėta.
Kadangi kapitono licenciją įtariamasis gavo ne Lietuvoje, laukia sudėtingas tyrimas, į kurį įtrauktos kelių šalių atsakingos institucijos.
„Matydami, kad tai susiję su pilotu, kuris turi kitos šalies licenciją, informavome kolegas iš kitos aviacijos valdžios institucijos, nes tik jie gali imtis tam tikrų veiksmų“, – teigė V. Plėta.
Skirtumas tarp tose pačiose avialinijose dirbančio kapitono ir antrojo piloto yra tikrai labai didelis.
Pasak Transporto kompetencijų agentūros, už pilotų kvalifikacijos patikrinimus atsakinga pati aviakompanija, ir tvirtina, kad „Avion Express“ atliko visus reikiamus patikrinimus.
O dokumentų klastojimo priežastis galėtų būti paprasta – didesnė alga.
„Skirtumas tarp tose pačiose avialinijose dirbančio kapitono ir antrojo piloto yra tikrai labai didelis“, – tvirtino A. Nemunaitis.
Įtariamasis yra Europos Sąjungos pilietis, tačiau dėl konfidencialumo tautybė neatskleidžiama.
„Avion Express“ nuomoja „Airbus A320“ orlaivius įvairioms oro linijoms Europoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose.
