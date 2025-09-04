Keliaujantiems „Ryanair“ – rankinio bagažo pokyčiai: ką svarbu žinoti

Nuo rugsėjo 4 d. visi „Ryanair“ keleiviai gali vežtis nemokamą rankinį bagažą, kurio matmenys yra iki 40 x 30 x 20 cm, t. y. 33 proc. viršijantį ES standartinius nemokamo rankinio bagažo matmenis (40 x 30 x 15 cm).
„Ryanair“ leidžia kiekvienam keleiviui į lėktuvo saloną pasiimti vieną nemokamą rankinio bagažą vienetą, tačiau šis privalo tilpti po keleivio sėdyne. Jei keleiviai nori pasiimti papildomą rankinį bagažą, jie gali tai padaryti įsigydami „Ryanair“ prioritetinio įlaipinimo paslaugą, praneša aviakompanija.
„Mūsų bagažo matuokliai visuose oro uostuose dabar yra perdaryti, kad įjuos tilptų šis didesnis nemokamas rankinis bagažas. Visi keleiviai, norintys pasiimti antrą rankinio bagažo vienetą, gali tai padaryti pasinaudodami mūsų prioritetinio įlaipinimo paslauga, o norintieji taip pat gali įsigyti registruojamą bagažą, kai perka skrydžio bilietus.
Tikimės, kad mūsų klientai džiaugsis didesniu nemokamu rankiniu bagažu, tačiau tie, kurie šių naujų dosnių apribojimų nesilaikys, turės sumokėti registruoto bagažo mokestį prie įlaipinimo vartų“, – ketvirtadienį pristatydamas pokytį sakė „Ryanair“ rinkodaros direktorius Dara Brady.
Kaip trečiadienį rašė ELTA, „Ryanair“ nuo lapkričio mėnesio taip pat planuoja didinti premijas pernelyg didelį rankinį bagažą pastebėjusiems darbuotojams.
