„Keliauk Lietuvoje“: po šalį keliaujama vis rečiau

Kaip sakė „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova, tyrimo rezultatai galėtų būti labai svarbi žinutė regioninio turizmo sektoriui.
„Žmonės renkasi ne pagal pavadinimą, tai yra nebūtinai važiuoja konkrečiai į Šiaulius ar Skuodą, ar į Biržus, bet jie nori važiuoti dėl patirties. O ką aš ten nuveiksiu, ką aš ten patirsiu ir kiek aš ten galėsiu realiai likti ir turėti ką veikti“, – pristatydama tyrimą pirmadienį teigė O. Gončarova.
Pasak tyrimo, nuo 2022 metų pagrindines atostogas Lietuvoje leidžiančių gyventojų dalis sumažėjo 10 proc. punktų (nuo 68 proc. iki 58 proc.), o užsienyje – padidėjo 9 punktais (nuo 23 proc. iki 32 proc.).
Be to, šiemet kelionių su nakvyne Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo jų 2022 metų – 65 proc. – 11 punktų mažiau nei 2022 metais.
Agentūros Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolanta Masiulienė pabrėžė, kad gyventojai mažiau planuoja ir dažniau spontaniškai apsisprendžia vykti į kelionę, o taip elgiasi ne tik lietuviai: „Kelionių planavimo laikotarpis trumpėja visoje Europoje“.
Pasak O. Gončarovos, tyrimo rezultatai yra labai geras paruoštukas turizmo informacijos centrams: „Savivaldybėms iš esmės, Turizmo informacijos centrai turi būti žiauriai kūrybingi ir tuo pačiu turi turėti skaitmeninį raštingumą.“
Pastaruosius dvejus metus stebimas augantis trijų–keturių nakvynių išvykų populiarumas, o vienos dienos, trumpų savaitgalio išvykų ir ilgų atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirenkamas pajūris.
Įstaigos tyrimų projektų vadovė Viktorija Stifanavičiūtė pabrėžė, kad Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi SPA, sanatorijose.
„Ideali kelionė neatsiejama nuo gamtos“, – teigė ji.
Per 2022–2026 metus sumažėjo nuomojamų privačių būstų (nuo 37 proc. iki 30 proc.) ir nakvynių pas gimines ar draugus (nuo 30 proc. iki 25 proc.), o viešbučių bei svečių ir poilsio namų pasirinkimas išliko stabilus.
Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango.
Tyrimo metu apklausti 1006 Lietuvos gyventojai nuo 18 iki 74 metų.
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