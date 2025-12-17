„Klaipėdos balduose“ – rekordinis atsinaujinimas: 18 mln. eurų vertės įranga jau baigiama montuoti

Tai didžiausia įmonės investicija per pastaruosius penkerius metus: į modernią gamybos įrangą ir automatizacijos sprendimus iš viso investuojama 18 mln. eurų.
Darbas nesustojo nė dienai
Įrenginiai įdiegiami vykstant įprastam gamybos procesui – baldų gamyklos veikla nesustojo nė dienai. Planuojama, kad iki šių metų gruodžio mėnesio pabaigos visa technika bus pilnai sumontuota ir pradės bandomąjį paleidimą, o pirmoji baldų partija, pagaminta su naująja įranga, rinką pasieks kitais metais.
„Didžiausias mūsų įsipareigojimas partneriams – patikimumas. Ką pažadame įgyvendinti, tą vykdome laiku. Šiandien galime drąsiai pasakyti: „Klaipėdos baldų“ atsinaujinimo projektas juda tiksliai pagal grafiką, nepaisant intensyvios gamybos ir darbų apimties. Be to, modernizuojame gamyklą jos nestabdydami – tai didelis iššūkis, reikalaujantis itin detalaus planavimo ir preciziško terminų laikymosi“, – sakė „Klaipėdos baldų“ direktorius Justas Baltrušis-Baltrušaitis.
Daugiau robotų, geresnės darbo sąlygos
Atsinaujinimo projekto metu įmonėje net trečdaliu didinamas robotų skaičius – nuo 26 iki 34, taip pat diegiamos papildomos kokybės kontrolės ir vidinės logistikos sistemos. Įdiegus naujas technologijas, darbuotojų darbo vietos taps ergonomiškesnės, o procesų automatizavimas leis pasiekti didesnį efektyvumą – planuojama, kad gamybos apimtys išaugs net trečdaliu.
Beveik visa gamykloje pagaminta produkcija eksportuojama į užsienį, todėl atsinaujinimas – svarbus žingsnis į stipresnes pozicijas tarptautinėje baldų rinkoje.
