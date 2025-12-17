 „Klaipėdos balduose“ – rekordinis atsinaujinimas: 18 mln. eurų vertės įranga jau baigiama montuoti

2025-12-17 12:09 diena.lt inf.

SBA grupei priklausanti korpusinių baldų gamybos bendrovė „Klaipėdos baldai“ baigia įgyvendinti atnaujinimo projektą – visa naujos kartos gamybos įranga jau atgabenta į gamyklą ir baigiama montuoti. Darbai vyksta pagal planą, laikantis numatytų terminų. 

Justas Baltrušis-Baltrušaitis

Tai didžiausia įmonės investicija per pastaruosius penkerius metus: į modernią gamybos įrangą ir automatizacijos sprendimus iš viso investuojama 18 mln. eurų.

Darbas nesustojo nė dienai

Įrenginiai įdiegiami vykstant įprastam gamybos procesui – baldų gamyklos veikla nesustojo nė dienai. Planuojama, kad iki šių metų gruodžio mėnesio pabaigos visa technika bus pilnai sumontuota ir pradės bandomąjį paleidimą, o pirmoji baldų partija, pagaminta su naująja įranga, rinką pasieks kitais metais.

Naujai diegiama įranga
Naujai diegiama įranga / SBA nuotr.

„Didžiausias mūsų įsipareigojimas partneriams – patikimumas. Ką pažadame įgyvendinti, tą vykdome laiku. Šiandien galime drąsiai pasakyti: „Klaipėdos baldų“ atsinaujinimo projektas juda tiksliai pagal grafiką, nepaisant intensyvios gamybos ir darbų apimties. Be to, modernizuojame gamyklą jos nestabdydami – tai didelis iššūkis, reikalaujantis itin detalaus planavimo ir preciziško terminų laikymosi“, – sakė „Klaipėdos baldų“ direktorius Justas Baltrušis-Baltrušaitis.

Justas Baltrušis-Baltrušaitis
Justas Baltrušis-Baltrušaitis / SBA nuotr.

Daugiau robotų, geresnės darbo sąlygos

Atsinaujinimo projekto metu įmonėje net trečdaliu didinamas robotų skaičius – nuo 26 iki 34, taip pat diegiamos papildomos kokybės kontrolės ir vidinės logistikos sistemos. Įdiegus naujas technologijas, darbuotojų darbo vietos taps ergonomiškesnės, o procesų automatizavimas leis pasiekti didesnį efektyvumą – planuojama, kad gamybos apimtys išaugs net trečdaliu.

Naujai diegiama įranga
Naujai diegiama įranga / SBA nuotr.

Beveik visa gamykloje pagaminta produkcija eksportuojama į užsienį, todėl atsinaujinimas – svarbus žingsnis į stipresnes pozicijas tarptautinėje baldų rinkoje.

