„Via Lietuva“: po ketverių metų baigti teisiniai ginčai – koks teismo verdiktas?

Rugpjūčio 1 dieną valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ ir sistemos diegimo konkursą anksčiau laimėjusi, bet dėl teisinių ginčų jo įgyvendinti negalėjusi bendrovė „Proit“ pasirašė taikos sutartį, pranešė „Via Lietuva“.
Panevėžio apygardos teismas rugpjūčio 5 dieną sutartį jau patvirtino, rodo teismų informacinė sistema „Liteko“. Tuo metu ją dar turės patvirtinti Klaipėdos apygardos teismas, BNS pranešė „Via Lietuvos“ atstovas Vytenis Radžiūnas.
„Po ilgai trukusių teisminių ginčų galime pasakyti – visi procesai baigti ir projektas žengia toliau. Šis etapas mums svarbus ne tik teisiškai, bet ir strategiškai – galime susitelkti į sprendimus, kurie realiai prisidės prie šalies kelių infrastruktūros modernizavimo“, – pranešime sakė „Via Lietuvos“ laikinasis generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Taikos sutartimi „Proit“ atsisako savo ieškinio reikalavimų pripažinti „Via Lietuvos“ skelbtą sistemos kūrimo konkursą neteisėtu bei laikinai jį sustabdyti, be to, abi šalys viena kitai nebeturi ir nebereikš jokių pretenzijų, neprašys bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, rašoma Panevėžio apygardos teismo nutartyje.
Tuo metu Apeliacinis teismas liepos pradžioje leido „Via Lietuvai“ tęsti gegužės pradžioje paskelbtą e. tollingo nuomos konkursą.
Jis paskelbtas po to, kai balandžio 18 dieną buvo galutinai nutrauktas jos sukūrimo konkursas ekspertams įvertinus, kad jo dokumentai turi esminių trūkumų ir „Via Lietuva“ negali įsigyti tinkamai ir saugiai veikiančios sistemos.
Pasak „Via Lietuvos“, šiuo metu vertinami naujojo sistemos nuomos konkurso pasiūlymai, o baigus vertinimą bus pasirašoma sutartis.
Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis liepos pabaigoje sakė, kad e. tollingas galėtų pradėti veikti 2026-ųjų antrąjį pusmetį arba 2027 metų pradžioje.
Kaip BNS rašė anksčiau, e. tollingas yra svarbi kuriamo ir nuo kitų metų pradėsiančio veikti valstybinio Kelių fondo dalis – iš sistemos kasmet tikimasi surinkti iki 200 mln. eurų, kai visas fondas turėtų generuoti apie 400 mln. eurų.
E. tollingas pakeis šiuo metu veikiančią vinječių sistemą ir leis apmokestinti kelių naudotojus pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Projektas 2023 metais pripažintas valstybei svarbiu.
