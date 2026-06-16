Lietuvoje pradedama iešmų gamyba europinei „Rail Baltica“ vėžei

„Labai didžiuojuosi, kad iešmų gamyba vyksta šalia Vilniaus. Tai akivaizdus pavyzdys, kaip „Rail Baltica“ aktyviai prisideda prie pramonės stiprinimo, darbo vietų kūrimo ir augančios patirties visame regione. Ir svarbiausia – tai sustiprins Baltijos šalių saugumą bei atsparumą“, – renginyje antradienį sakė susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
8,8 kilometro ilgio atkarpą ruože tarp Šveicarijos ir Žeimių už 16,8 mln. eurų (be PVM) stato jungtinės veiklos partnerės „Leonhard Weiss International“ ir „Leonhard Weiss“ – ši rangovė Austrijos kompanijai užsakė pagaminti ir įrengti iešmų už 8,1 mln. eurų.
„Šiandien oficialiai pradedame iešmų gamybą ir tiekimą „Rail Baltica“ projektui, o tai, kaip galite numanyti, yra geležinkelio dalis, kurios reikia jau gana pažengusiame vėžių tiesimo etape. Todėl mums labai svarbu dar kartą parodyti, kad esame nusiteikę rimtai ir darome viską, ką galime“, – renginyje sakė LTG grupės laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
Bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail“ vadovas Markas Kivila kalbėjo, kad tai didelis žingsnis įgyvendinant visą „Rail Balticos“ projektą.
„Tai itin sudėtinga ir detali techninė mūsų geležinkelių sistemos dalis, kuri taip pat yra kritiškai svarbi visos geležinkelių infrastruktūros saugumui. Todėl tai išties didelis žingsnis į priekį įgyvendinant projektą“, – renginyje kalbėjo M. Kivila.
„Visų valstybių sprendimas stengtis kuo daugiau statybinių medžiagų ir įrangos pirkti bendrai buvo labai teisingas. Tai ne tik mažina kainas, bet ir užtikrina aukštesnę kokybę bei suteikia projektui daugiau patikimumo – parodo, kad tai vieningas projektas, įgyvendinamas kaip bendras vienetas visose Baltijos šalyse“, – teigė jis.
Kaip pranešė „RB Rail“, ji su Estijos „Rail Baltic Estonia“, Latvijos „Eiropas Dzelzceļa lunijas“ ir Lietuvs „LTG Infra“ pasirašė pagrindines sutartis dėl konsoliduoto iešmų sistemų ir bėgių temperatūrinių siūlių tiekimo atsižvelgiant į užsakymų poreikį ir finansavimo galimybes.
Įsigyti medžiagas galima keliais būdais – tiesiogiai, per rangovą ir per konsoliduotą sutartį, kurią sudarė „RB Rail“ ir nacionalinės įmonės, tačiau kaskart vertinamas ekonomiškai naudingiausias būdas, teigia „RB Rail“.
LTG grupė valdo 34 proc. įmonės „voestalpine Railway Systems Lietuva“ akcijų, o likusią jų dalį – Austrijos koncernas „voestalpine“.
Iešmai leidžia traukiniams saugiai keisti kelią, pasiekti stotis, terminalus ir techninės priežiūros vietas. Greitajame geležinkelyje iešmai yra vieni sudėtingiausių technologinių elementų visoje sistemoje.
„voestalpine Railway Systems“ atstovų teigimu, iešmų gamybos pradžia Lietuvoje yra svarbus etapas tiek pačiai bendrovei, tiek „Rail Baltica“ projektui.
Lietuvoje jau pasirašytos 114 kilometrų „Rail Baltica“ ruožo tarp Kauno ir Panevėžio statybos sutartys. Jau paskelbtas ir ruožo nuo Panevėžio iki Latvijos sienos (54 km) projektavimo konkursas, darbą ketinama pradėti šiemet.
Nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Kauno (beveik 100 km) vyksta „Rail Baltica“ geležinkelio linijos projektavimo darbai. Be to, projektavimo darbus oficialiai pradėjo tam skirtas „LTG Infra“ „Rail Baltica“ projektavimo padalinys.
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