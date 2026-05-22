„Linavos“ vadovas: Baltarusijoje dar gali būti likę vilkikų – įvardijo skaičių

E. Mikėnas portalui „Verslo žinios“ aiškino, kad konkrečių duomenų apie vilkikų skaičių neturi ir informaciją gauna tik iš pasienio tarnybos, tačiau jie kitaip negu asociacija skaičiuoja vilkikus ir priekabes.
„Linavos“ vadovas tvirtina, kad Baltarusija nesiekia žadėtos lietuviškų transporto priemonių nacionalizacijos ir tik nori atsiimti pinigus už priverstinį stovėjimą bei atsikratyti sulaikyto turto.
Šalčininkuose registruotos transporto įmonės „Sontransa“ vadovas Stanislavas Songinas portalui teigė atsiėmęs visą transportą iš Baltarusijos, tačiau taip pat yra girdėjęs, kad senesnių sunkvežimių savininkai nemato prasmės mokėti sumos, kuri viršija turto vertę.
Kaip rašė BNS, pirmieji maždaug keturis mėnesius specialiose aikštelėse Baltarusijoje stovėję Lietuvos įmonių vilkikai sieną kirto kovo viduryje, po to, kai jų išvykimui žalią šviesą uždegė Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka.
Skelbta, kad transporto priemonės galės išvykti, kai iš vežėjų bus gauti mokėjimai už jų saugojimą specialiose aikštelėse. Baltarusijos institucijos skelbė, kad šis mokestis yra „kelis kartus mažesnis“, nei anksčiau Minsko nustatyta 120 eurų už parą rinkliava.
Minsko režimas lietuviškas mašinas sulaikė pernai spalį Lietuvai laikinai uždarius sieną dėl kontrabandinių balionų srautų, kurie iš Baltarusijos skrido į Lietuvą, ne kartą stabdė Vilniaus oro uosto darbą. Nors siena vėliau buvo atverta, Minskas vis tiek vilkikų neišleido iš šalies, nukreipė juos į specialias aikšteles, žadėjo konfiskuoti.
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