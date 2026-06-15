Logistikos procesų naujovės darbuotojų sumažino perpus, o prekių vežama tris kartus daugiau

Šiandien „Norfos“ įmonių grupei priklausančioje logistikos ir sandėliavimo, gamybos ir nekilnojamojo turto nuomos bendrovėje „Rivona“ dirba arti 1 300 darbuotojų, pernai jos apyvarta be PVM pasiekė beveik 821 mln. eurų ir buvo 9 proc. didesnė nei 2024 m.
„Maždaug prieš penkiolika metų sukūrėme tai, ką turime šiandien, t. y. centralizuotą prekių tiekimą į „Norfas“ iš „Rivonos“ centrinio sandėlio Kėdainiuose. Šiuo metu tik kojinės ir atvirukai į parduotuves atkeliauja ne iš centrinio sandėlio, nes visų dydžių kojinės ir skirtingų paveikslėlių atvirukai turi vienodus brūkšninius BAR kodus, todėl jų tiekėjai turi parduotuvėse patikrinti, kokių dydžių kojinių ar vaizdų atvirukai išpirkti, ir jais papildyti vitrinas“, – pasakojo vienas iš „Rivonos“ ir „Norfos“ kūrėjų D. Dundulis. Beje, pirmoji „Norfa“ buvo atidaryta sostinėje 1997 m.
Racionalus prekės kelias – mažesnė savikaina
Per šiuos dešimtmečius logistika pasikeitė iš esmės. Dabar naudojama IT sistema prekių užsakymus iš parduotuvių į centrinį sandėlį patiekia automatiškai. Parduotuvių „Norfa“ darbuotojams nereikia kasdien skaičiuoti, kokių prekių liko lentynose ar vitrinose, o kokių ir kiek trūksta – tai pasibaigus darbo dienai suskaičiuoja sistema, gavusi informaciją iš kasų. Ji pateikia užsakymus į centrinį sandėlį, o IT sistema apibendrina visus užsakymus ir tiekėjams nusiunčia informaciją, kiek ir kokių prekių pagal tikslų grafiką jie turi pristatyti į centrinį sandėlį. Čia gautos prekės rūšiuojamos į parduotuves ir naktį pakraunamos į sunkvežimius, o šie optimaliu nurodytu maršrutu jas per dieną nuveža į visas šalies „Norfos“ parduotuves.
„Prekių užsakymai ir logistika šiandien iš esmės skiriasi. Anksčiau iš vietos tiekėjų užsakydavome prekių ir jas kurį laiką sandėliuodavome, o dabar tiksliai nustatytu laiku jų pristatytos greito apyvartumo prekės tą pačią dieną yra paskirstomos į parduotuves, t. y. iki vidurnakčio sandėlis lieka tuščias ir ryte vėl viskas prasideda iš naujo“, – racionaliu darbo organizavimo procesu dalijosi D. Dundulis.
Ne paslaptis, kad kiekvienas procesas reikalauja tam tikrų sąnaudų, todėl, išvengus papildomo sandėliavimo, prekių savikaina mažėja, o tai turi įtakos ir prekių kainai parduotuvių lentynose. Dabar tokiu principu – be prekių sandėliavimo – paskirstoma apie 2/3 visų į „Norfas“ gabenamų prekių.
Ilgo galiojimo prekes pristatantys tiekėjai patys pasirenka laisvą laiką, kada yra galimybė atvykus į sandėlį iš karto važiuoti prie iškrovimo rampos, todėl prie sandėlio nebeliko transporto eilių.
Nuo tiekėjo iki kelio link lentynos – per pusdienį
D. Dundulis atkreipia dėmesį į dar vieną automatinės sistemos teikiamą naudą: ji reikalauja įvesti ir patikrina visų galiojimo datą turinčių prekių galiojimo terminus. Jei jie trumpesni, nei numatyta, tokie gaminiai iš tiekėjų nepriimami.
„Kadangi trumpo galiojimo prekės, pavyzdžiui, maisto, mūsų sandėlyje teišbūna pusdienį, atitinkamai jų galiojimas ilgesnis parduotuvėse, mūsų pirkėjas visuomet randa šviežiausių gaminių“, – atkreipė dėmesį „Norfos“ vadovas.
Šiemet „Rivonos“ pramoninių ir bakalėjos prekių sandėlyje, kuriame saugoma ir paskirstoma per 10 tūkst. rūšių prekių, taip pat bus baigta diegti automatizuota sistema su dirbtiniu intelektu, kuri kas mėnesį leis paskirstyti ir į parduotuves patiekti daugiau kaip 10 tūkst. t prekių. Beje, dar 2017 m. „Rivonoje“ buvo įdiegtas tuo metu ir Vakarų Europoje ypač inovatyvus temperatūrų sandėlio sprendimas – sorteris, kuris šviežias trumpo galiojimo prekes skirsto šaldytuve ir kasdien komplektuoja išvežti į parduotuves. Jau veikiantis ir naujasis sorteris leis ypač operatyviai paskirstyti prekes į visas „Norfos“ parduotuves.
D. Dundulis prisimena, kad vienu metu, iki modernizavimo ir automatizavimo, „Rivonos“ sandėliuose dirbo per 600 darbuotojų, nors prekių išveždavo kelis kartus mažiau nei šiuo metu. Anksčiau per mėnesį veždavo apie 10 tūkst. t prekių, šiemet kovą į „Norfos“ parduotuves išgabenta per 33 tūkst. t, o darbuotojų yra vos 300.
D. Dundulis, 161 parduotuvę Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir „Rivonos“ generalinis direktorius prisimena, kad vienu metu, iki modernizavimo ir automatizavimo, „Rivonos“ sandėliuose dirbo per 600 darbuotojų, nors prekių išveždavo kelis kartus mažiau nei šiuo metu. Anksčiau per mėnesį veždavo apie 10 tūkst. t prekių, šiemet kovą į „Norfos“ parduotuves išgabenta per 33 tūkst. t, o darbuotojų yra vos 300.
Ne tik išveža, bet ir parsiveža
Tęsdamas mintį apie sandėliavimo ir logistikos iššūkius, sprendimus per kelis dešimtmečius, D. Dundulis prisimena, kad nuolatinis galvos skausmas buvo, kaip vienu sunkvežimiu pervežti kuo daugiau prekių ir kaip prekes išvežioti kuo racionaliau, kad būtų kuo mažiau kilometrų.
„Samdome specializuotą įmonę, kuri pagal iš parduotuvių gautus prekių užsakymus ima derinti ir skaičiuoti racionaliausius maršrutus, suskirstyti prekes į padėklus, kad jie būtų užpildyti maksimaliai, ir krauti juos į sunkvežimius“, – patirtimi dalijosi „Rivonos“ ir „Norfos“ vadovas.
„Norfa“ vienintelė iš mažmeninių šalies tinklų turi nuosavą prekių išvežiojimo transportą. Tiksliau, „Rivona“ yra įsigijusi sunkvežimių, kuriuose yra tik dviejų dydžių krovinių erdvės, gerokai palengvinančios jų racionalų pakrovimą. Taip pat dalis sunkvežimių turi temperatūros režimo galimybių.
„Toks standartas leidžia bet kuriuo momentu vieną transporto priemonę, pvz., dėl gedimo, pakeisti kita. Vieno tipo neužtenka, nes vilkikai su ilgomis puspriekabėmis negali privažiuoti prie visų „Norfų“, ypač mažųjų, todėl tenka naudoti ir mažesnius sunkvežimius su priekabomis, – teigė D. Dundulis. – Beje, mes, matyt, vieninteliai iš prekybos tinklų sunkvežimius naudojame ne tik prekėms į „Norfas“ pristatyti, bet ir prekėms iš tiekėjų į centrinį sandėlį parsivežti. Apie 95 proc. mūsų sunkvežimių, iškrovus prekes parduotuvėse, grįždami pakeliui surenka Lietuvos tiekėjų prekes.“
Šia paslauga linkę naudotis didesnė dalis „Norfos“ tiekėjų, ypač ilgo galiojimo prekių, nes „Rivona“ gali pasiūlyti patrauklių įkainių – juk sunkvežimis bet kokiu atveju turi grįžti į centrinį sandėlį. D. Dundulis akcentuoja, kad tokia sistema svariai prisideda prie realaus tvarumo, padeda mažinti CO2 išmetimus.
Kodėl savas transportas racionaliau
„Rivona“ per pastaruosius porą metų atnaujino beveik visą transporto parką, eksploatuoja apie 80 sunkvežimių, juos aptarnauja pusantro karto daugiau vairuotojų. Prieš didžiąsias šventes ir išaugus pardavimams sunkvežimiai kasdien nuvažiuoja po du reisus, o vidutiniškai per dieną – po pusantro reiso.
„Savo transporto parką nusprendėme įsigyti dėl kelių priežasčių. Kaip jau minėjau, eksploatuodami vienodus sunkvežimius, juos galime racionaliau krauti. Neturint savo transporto prieš šventes ir vasarą, kai pirkimai išauga, ima stigti šią paslaugą teikiančių įmonių pajėgumų. Dabar visus darbus galime organizuoti planingai“, – akcentavo „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
Tiesa, šviežiai mėsai išvežioti retkarčiais, per didžiuosius prekybos pikus, kai staiga šokteli jos paklausa, samdomi ir kitų bendrovių šaldytuvai.
„Nors radome sprendimą ir šiam iššūkiui – įsigijome priekabų-šaldytuvų, kurie, kai nereikia išvežioti šviežios mėsos, dirba centriniame sandėlyje Kėdainiuose, o kai skerdienos paklausa šokteli, važiuoja į Šilalės rajone esantį „Rivonos“ mėsos perdirbimo padalinį“, – dar vienu sprendimu dalijosi D. Dundulis.
Pasak jo, ir toliau analizuojama, kokias naujausias technologijas ir įrangą panaudoti, kad darbą būtų galima organizuoti dar racionaliau.
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