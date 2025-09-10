LRTK skyrė baudą už sankcionuotų rusiškų televizijos programų platinimą

Kaip trečiadienį pranešė LRTK, birželio 19 dieną atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad A. J., vykdydamas individualią veiklą, teikė tarpininkavimo paslaugas vartotojams, suteikdamas prieigą prie įvairių televizijos programų per svetainę shop.tvdosug.tv.
Jo kompiuteryje aptikta aktyvi nuoroda į šią svetainę, kurioje buvo valdoma vartotojų prieiga ir fiksuotos sumos, sumokėtos už paslaugas. Tyrimo metu paaiškėjo, kad už suteiktą prieigą prie kanalų A. J. gaudavo atlygį.
Tarp paslaugų buvo rusiškos televizijos programos – „Pervyi Kanal“, „Rossiya 1“, „RTR Planeta“, „NTV“, „NTV Mir“, „REN TV“ ir kitos, kurių transliacija bei platinimas Europos Sąjungoje yra uždraustas dėl ES Tarybos patvirtintų sankcijų, taikomų siekiant užkirsti kelią propagandai ir dezinformacijai.
„Komisija pabrėžia, kad draudžiamų televizijos programų platinimas yra ne tik įstatymų pažeidimas, bet ir tiesioginis prisidėjimas prie dezinformacijos bei propagandos sklaidos. Tokia veikla yra nesuderinama su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teise, todėl už ją taikomos griežtos sankcijos“, – pažymima LRTK nutarime.
Tarptautinių sankcijų ar ribojamųjų priemonių pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo 200 iki 6 tūkst. eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 600 iki 6 tūkst. eurų.
