Internete pagarsėjusiam „Rajono Kunigui“ – bauda

LRTK stebėsenos metu nustatė, kad beveik 18 tūkst. sekėjų turinčioje paskyroje buvo platinamas turinys su necenzūrine kalba, smurto epizodais, grasinimais, azartinių lošimų ir piniginių žaidimų demonstravimu, turto gadinimu, patyčiomis bei seksualinio pobūdžio scenomis. Šis turinys nebuvo pažymėtas indeksu 18+ ir buvo prieinamas nepilnamečiams be jokių apribojimų.
Komisija konstatavo, kad minėtas turinys atitinka ne vieną Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo draudžiamų kategorijų – nuo smurtinio pobūdžio ir lošimų skatinimo iki orumo žeminimo bei seksualinių veiksmų demonstravimo.
Atsižvelgus į pažeidimus, už paskyrą atsakingam asmeniui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir paskirta bauda.
„Mūsų pareiga – aiškiai pasakyti, kad žalingas turinys nepilnamečiams yra netoleruotinas. LRTK neapsiribos vien stebėjimu – tais atvejais, kai pažeidimai akivaizdūs ir sisteminiai, bus taikomos sankcijos. Baudomis siekiame parodyti, kad internete galioja aiškūs teisiniai standartai“, – pranešime teigia LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
LRTK teigia stebėjusi ir kitus „strymerių“ kanalus platformoje „Kick.com“. Viename jų – „weedboyz“ kanale – taip pat buvo fiksuota necenzūrinė kalba, alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Tačiau šio turinio kūrėjui skirtas tik įspėjimas, nes jis bendradarbiavo su Komisija ir pašalino žalingą turinį. Tačiau kanalas bus nuolat stebimas, o pasikartoję pažeidimai lems griežtesnes sankcijas.
Be to, buvo stebimi ir keli „YouTube“ kanalai, kuriuose taip pat aptikta nepilnamečiams netinkamo turinio – nuo necenzūrinės kalbos iki smurto ir alkoholio demonstravimo. Šiuo metu dėl joms taikytinų priemonių dar svarstoma, nes dalis informacijos buvo pažymėta ir ribota nepilnamečiams.
ELTA primena, kad Vilniaus policija rugpjūčio mėnesį keturių jaunuolių, vadinamųjų „strymerių“, atžvilgiu pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Tyrimas pradėtas nustačius, kad grupė jaunuolių gatvėse kabinėjosi prie praeivių, juos įžeidinėjo, smurtavo bei niokojo miesto infrastruktūrą. Visą savo chuliganišką elgesį filmavo ir vėliau viešino socialiniuose tinkluose.
Šių metų liepos pabaigoje teisėsaugos dėmesio sulaukė „strymeriai“ Dovydas Kazlauskas ir Ernestas Andriušis.
Visuomenės pasipiktinimą šiais veikėjais sukėlė visuomenininko Skirmanto Malinausko ir „YouTube“ kūrėjo „Trečia lentyna“ publikuota medžiaga apie minimų asmenų veiksmus.
