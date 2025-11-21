LTG stabdo „Lukoil“ tranzito krovinius

„Rekomenduojamų JAV ir JK sankcijų laikymasis – nuoseklus žingsnis, prisidedantis prie verslo rizikų kontrolės ir atsparumo, taip pat tai atspindi ir visos grupės vertybinę poziciją“, – pranešime sakė LTG vadovas Egidijus Lazauskas.
Spalio pabaigoje paskelbtos sankcijos taip pat taikomos ir „Rosneft“ bei susijusioms įmonėms, tačiau ojs produktų geležinkeliu į Kaliningradą pastaraisiais metais nebuvo gabenama.
Apie pereinamąjį laikotarpį, skirtą sandorių užbaigimui, LTG grupės krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ klientai – ekspedijavimo įmonės – buvo informuoti spalio 31 dieną. Nuo to laiko nebuvo tvirtinamos naujos paraiškos „Lukoil“ ar susijusių įmonių krovinių vežimui tranzitu į Kaliningrado sritį.
LTG pažymi, kad nė viena grupės įmonių neturi tiesioginių sutarčių su šiomis JAV ir JK sankcionuotomis įmonėmis.
Apie LTG planus stabdyti į Kaliningradą tranzitu vežamus Rusijos naftos bendrovių krovinius spalio pabaigoje pranešė nacionalinio transliuotojo LRT portalas. Anot jo, tam buvo numatytas pereinamasis laikotarpis sandoriams užbaigti.
Vašingtonas sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ paskelbė spalį, prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) apkaltinus Vladimirą Putiną nenoru siekti taikos Ukrainoje. Jos įsigalios lapkričio 21 dieną.
