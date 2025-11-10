„Megoje“ duris atvėrė atsinaujinusi ir dvigubai didesnė „Eurokos“ parduotuvė

Pasak „Eurokos“ mažmeninės prekybos direktoriaus Lino Apulskio, parduotuvės plėtrą lemia augantys klientų srautai ir poreikis pristatyti maksimalų grožio priemonių asortimentą vienoje vietoje.
„Augant informacijos kiekiui, sparčiai keičiasi pirkėjų poreikiai. Šiandien pirkėjai labai greitai sužino visas grožio industrijos naujienas ir tikisi jas greitai rasti ir mūsų parduotuvėse. Kintantys pirkėjų poreikiai, augantys jų srautai lemia itin platų mūsų asortimentą. Buvusioje parduotuvėje negalėjome pristatyti jo viso, o štai didesnė erdvė leis pasiūlyti viską – nuo mūsų pirkėjų jau itin pamėgtos korėjietiškos ar vis daugiau susidomėjimo sulaukiančios dermatologinės kosmetikos iki nišinės parfumerijos, profesionalių plaukų priežiūros priemonių ir kt. Be to, dvigubai didesnis naujosios parduotuvės plotas leis čia išplėsti ir vyrams skirtų priemonių pasiūlą“, – sakė L. Apulskis.
Pasak jo, tinklas išsiskiria holistiniu požiūriu į grožį, todėl dekoratyvinę, dermatologinę ir kūno priežiūros kosmetiką čia papildo grožiui skirti maisto papildai ir funkcinis maistas. Be to, apie 70 proc. asortimento importuojama tiesiogiai iš gamintojų, todėl užtikrinamas geriausias kainos ir kokybės santykis. PLC „Mega“ šio tinklo plėtrai pasirinktas ne tik dėl patogios lokacijos, bet ir dėl savo koncepcijos – jis lengvai pasiekiamas iš Kauno miesto ir visų aplinkinių rajonų, daugelio mėgstamas dėl didelio parduotuvių, kavinių ir laisvalaikio erdvių pasirinkimo bei patogių automobilių stovėjimo aikštelių.
„Vieno iš didžiausių grožio segmentą formuojančių tinklų „Eurokos“ sprendimas padvigubinti savo parduotuvės plotą „Megoje“ yra aiškus įrodymas, kad prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ - vieta, kur verta augti. Šis žingsnis atspindi ne tik augančią „Eurokos“ paklausą, bet ir jų pasitikėjimą „Mega“ kaip strateginiu traukos tašku grožio segmentui. Atsinaujinusi ir išaugusi „Eurokos“ parduotuvė dar labiau praturtina mūsų pasiūlą ir suteikia lankytojams galimybę vienoje vietoje rasti tiek kasdienius, tiek nišinius grožio sprendimus“, – sakė PLC „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Atsinaujinusi parduotuvė įsikūrė naujoje vietoje – netoli „Senukų“, priešais „House“ parduotuvę. Ji įrengta pagal naujausius tinklo interjero standartus, taip sukuriant dar patogesnę ir patrauklesnę apsipirkimo aplinką.
Naujausi komentarai