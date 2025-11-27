Ministras: Rūdninkų poligono kelio brokas bus ištaisytas

Pasak jo, bus peržiūrėta ir kitų kariniam mobilumui svarbių kelių kokybė.
„Fegda“ sutinka pašalinti trūkumus nepriklausomo eksperto nurodytu būdu, įskaitant ir viso kelio esminę rekonstrukciją pertiesiant kelią ar reikšmingą jo dalį, jei tai numatys nepriklausomas ekspertas savo išvadose“, – Seime ketvirtadienį teigė R. Kaunas.
„Fegdos“ klausimas, mano supratimu, yra išspręstas. Rangovas prisiima atsakomybę, sutiko su Krašto apsaugos ministerijos pozicija, pasižadėjo atlikti visus reikalingus darbus ir pažadą patvirtino savo parašu“, – kalbėjo jis.
Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), kelią į poligoną valdanti Lietuvos kariuomenė, KAM Infrastruktūros valdymo agentūra ir „Fegda“ susitarė, jog bendrovė pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas pašalins defektus visame kelio ruože, o prireikus savo lėšomis nuties naują kelią.
„Įvertinsime senojo projekto atitikimą rangos sutartyje nustatytiems reikalavimams, bus pateikti tinkami defektų šalinimo sprendimai ir naujas defektų šalinimo projektas, ko nėra iki šiol“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo R. Kaunas.
Pasak ministro, kada „Fegda“ pradės taisyti defektus, priklausys nuo to, kaip greitai bus atlikta ekspertizė: „Kai tik leis oro sąlygos, pateiks reikiamus remonto būdus. Jei bus išvada, kad reikia kloti kelią iš naujo rekonstruojant, tai ir bus atlikta.“
Atsakydamas į klausimą, ar „Fegdos“ komercijos direktoriumi anksčiau dirbęs Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius prašė proteguoti bendrovę, ministras tai neigė grįsdamas tuo, jog įmonė už broką prisiėmė atsakomybę bei įsipareigojo defektus taisyti.
„Nei Mindaugas Sinkevičius, nei Rimantas Sinkevičius (M. Sinkevičiaus tėvas, Seimo Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas – BNS) nekėlė man jokių sąlygų ir neuždavė jokių klausimų dėl „Fegdos“, – tikino krašto apsaugos ministras.
„Tai rodo, kad interpretacijos yra tik politinio lygio žaidimai“, – sakė R. Kaunas.
Jis taip pat paneigė, kad su „Fegda“ susijęs krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas, kuriam ir jo žmonai „Fegdos grupė“ rugsėjį pervedė apie 4 tūkst. eurų.
B. Bieliauskas naujienų portalui „Alytusplius“ yra sakęs, kad 2005–2023 metais su žmona dirbo įmonėje „Alkesta“, ši jiems liko skolinga už automobilių subnuomą, o skolą grąžino ją įsigijusi „Fegdos grupė“.
Tikrins kitus karinio naudojimo kelius
R. Kauno teigimu, KAM ketina peržiūrėti kitus karinio mobilumo kelius aiškinantis, ar jie galbūt nutiesti netinkamai. Pasak jo, siekiamybė, jog tokie keliai būtų tiesiami ir prižiūrimi pagal vienodą standartą.
„Ministerija inicijuos platesnį su karinio mobilumo poreikiais susijusių kelių peržiūrą siekiu įvertinti techninius projektų laikymosi ypatumus, brokų mastą, jų šalinimo aplinkybes ankstesniuose jau įgyvendintuose projektuose“, – teigė ministras.
„Vertinga įvertinti bendrą vaizdą, aplinkybes ir susidaryti nuomonę“, – pridūrė jis.
„Fegda“ naujienų portalui „Verslo žinios“ anksčiau sakė esanti pasirengusi kelią remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams.
Portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalavo jo tiesti iš naujo.
Gelžbetonio kelio į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad „Fegda“ turėtų būti įtraukta į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
Kelią ketina tvarkyti pavasarį
Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir jos padaliniams bei bendrovei „Fegda“ susitarus, jog maždaug 4 kilometrų ilgio kelią į Vokietijos brigadai skirtą Rūdninkų poligoną su defektais nutiesusi „Fegda“ pašalins broką, įmonės vadovas Jonas Jablonskis leidimo kelio rekonstrukcijai tikisi sulaukti kitų metų pavasarį.
Jo teigimu, šiuo metu su KAM sutarta, jog bus atliekama antra ekspertizė nustatant, ar reikia iš naujo nutiesti visą kelią.
„Nežinau, kiek laiko užtruks ekspertizės nupirkimas ir jos atlikimas, kadangi už tai atsakinga yra Krašto apsaugos ministerija, mes esam atsakingi už jos apmokėjimą. (...) Ją (ekspertizę – BNS) nupirkus, turbūt vis tiek du–trys mėnesiai bus daroma ekspertizė, gautos išvados ir tada jas atliepsim“, – BNS teigė ketvirtadienį J. Jablonskis.
„Aš tikiuosi, kad galėsim pradėti dirbti pavasarį. Tikiuosi labai. Norisi kuo greičiau užbaigti šį klausimą“, – pridūrė jis.
Anot J. Jablonskio, jei nepriklausomos ekspertizės metu būtų nustatyta, jog reikia nutiesti naują kelią, bendrovė įsipareigoja tai padaryti: „Nėra problemų. (...) Tai, kas bus ekspertizėj, tas bus atlikta.“
Kiek galėtų kainuoti tiek dalinė, tiek viso kelio rekonstrukcija, įmonės vadovas teigė dar nežinantis.
„Klausimas naujos ekspertizės, kas bus išvadose – tada turbūt galėsim spręsti, kiek tai galėtų kainuoti ir kiek tai laiko užtruks atlikti. Bet kiek tai bekainuotų, tai yra „Fegdos“ įsipareigojimas tuos garantiniu laiku atsiradusius defektus pašalinti“, – BNS sakė J. Jablonskis.
„Fegdos“ vadovo teigimu, pirmosios ekspertizės metu buvo vertinamos aštuonios kelio vietos, o jos išvados gautos šių metų rugpjūčio pabaigoje. Kada ji pradėta, jis teigė nežinantis – ją užsakė perkančioji organizacija.
„Buvo tiriamos blogiausios kelio vietos – tai yra aštuonios vietos, kur kelias turi prasčiausią išvaizdą. Pirmosios ekspertizės išvados, kad blogų vietų yra 0,019 procento, jeigu neklystu“, – nurodė J. Jablonskis.
Anot įmonės vadovo, 2023 metais baigto tiesti kelio defektai buvo pastebėti 2024 metų vasarą, tuomet bendrovė išsiuntė raštą KAM nurodydama, jog prisiims atsakomybę ir ištaisys trūkumus. Pasak jo, „Fegda“ tikėjosi pradėti darbus šių metų pavasarį.
„Buvom sustabdyti, kad bus atliekama kelio ekspertizė – „palaukit išvadų“. Tai mes visus metus laukėm tų išvadų ir rugpjūčio gale jas gavom. Ir mano nuomone, tos išvados, kurios buvo gautos, institucijos netenkino ir jie nutarė dar vieną ekspertizę daryti“, – BNS teigė J. Jablonskis.
Kaip ketvirtadienį pranešė KAM, kelią į poligoną valdanti Lietuvos kariuomenė, KAM Infrastruktūros valdymo agentūra ir „Fegda“ susitarė, jog bendrovė pagal nepriklausomos ekspertizės išvadas pašalins defektus visame kelio ruože, o prireikus savo lėšomis nuties naują kelią.
Portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalavo jo tiesti iš naujo.
Gelžbetonio kelio į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
Infrastruktūros valdymo agentūros duomenimis, į Rūdninkų poligoną nutiesta apie 30 km kelio, iš jų „Fegda“ nutiesė du kelius, kurių bendrasilgis siekia 6,5 km. Šiuo metu įmonė tiesia dar du 1,5 km bei 4,5 km ilgio kelius.
