Žiniasklaida: kelią į Rūdninkų poligoną su defektais įrengusioje įmonėje dirbo ir Sinkevičius

Anot portalo, viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 m., tačiau šio kelio remontas tęsiamas iki šiol.
Anot KAM, pastebėjus kelio trūkumus, su bendrove „Projektų ekspertizė“ šį balandį pasirašyta sutartis kelių ekspertizės paslaugoms atlikti, jos metu nustatyti defektai atskiruose kelio ruožuose, kur betono dangoje fiksuoti įtrūkimai per visą sluoksnio storį, įtrūkimų tinklas galimai progresuoja, plyšiai atsiranda šalia remontuojamų siūlių.
Dėl to, anot ministerijos, rugpjūtį rangovei „Fegda“ išsiųsta pretenzija su prašymu pašalinti atsiradusius defektus ir, nors garantinio laikotarpio metu nustatomi defektai privalo būti ištaisyti neatlygintinai, jam pasibaigus naujai atsiradę defektai turės būti šalinami už valstybės pinigus.
Visgi, anot portalo, nepaisant su defektais įrengto kelio „Fegda“ toliau yra samdoma atlikti infrastruktūros darbus kariniuose objektuose. Kaip nurodė KAM, prie poligono įmonė įrengia dvi kelio atkarpas, vieno kelio vertė yra 1,8 mln. eurų, o kito – 4,3 mln. eurų.
Pats „Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis portalui teigė, kad įmonė 4 km. ilgio vietinės reikšmės vidaus kelio projektavimo ir statybos darbus įvykdė pagal galiojančius teisės aktus, o keli techniniai pastebėjimai buvo nedelsiant išspręsti.
Todėl, pasak jo, kelias pripažintas tinkamu naudoti, tačiau įmonė suteikė dešimties metų garantiją remonto darbams ir įsipareigojo šalinti galimus defektus – tokie buvo pastebėti 2024 m. liepą, po pusmečio nuo kelio eksploatacijos pradžios, bet jie esą neturėjo reikšmingos įtakos technikos mobilumui ar pravažumui.
Paskirtoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė „Delfi“ teigė jau susitikusi su „Fegdos“ atstovais ir tikino, kad rangovai, dėl kurių nekokybiško darbo atsirado defektai, nebus toleruojami ir bus įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
„Sutarta iki ateinančio pirmadienio techniniame lygyje detaliai įvertinti LK poreikius ir įmonės pasirengimą juos atliepti ištaisant broką iš esmės, ne kosmetiškai. Nepavykus pasiekti sutarimo turime sudėliotą tolesnių praktinių ir teisinių žingsnių planą“, – portalui teigė D. Šakalienė.
Anot „Delfi“, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „Fegdoje“ nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. kovo 7 d. ėjo komercijos direktoriaus pareigas – po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
M. Sinkevičius vykdytų projektų portalui nekomentavo, tai motyvuodamas pasirašyta konfidencialumo sutartimi.
Registrų centro duomenimis, „Fegda“ vadovas yra Jonas Jablonskis, valdyboje dirba Arvydas Gribulis, valdantis 33,44 proc. įmonės akcijų, taip pat Gintaras Kazakevičius, Rimvydas Šėrys ir Mantas Makulavičius.
Pasak portalo, M. Sinkevičiaus tėvas, tuometis Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius, 2020 m. taip pat dalyvavo teisėsaugos dėmesio sulaukusioje stumbrės žūtimi pasibaigusioje medžioklėje kartu su vienu „Fegda“ akcininkų A. Gribuliu, o M. Sinkevičius kartu su juo esą priklauso tam pačiam medžiotojų klubui „Tauras“.
