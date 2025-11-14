MRU studijos Marijampolėje: penki plius vienas argumentas, kodėl verta likti arčiau namų

MRU – universitetas tavo mieste
MRU – vienas moderniausių ir tarptautiškiausių Lietuvos universitetų – veikia ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir Marijampolėje, kur įsikūręs MRU Sūduvos akademijos padalinys. Tai penktasis universiteto padalinys, suteikiantis galimybę aukštos kokybės MRU studijas pasirinkti arčiau namų.
MRU Sūduvos akademija įkurta tam, kad regiono gyventojai galėtų įgyti konkurencingą išsilavinimą neišvykdami iš savo miesto. Čia siūlomos bakalauro ir magistrantūros studijos, vykdomi mokymai, taikomieji mokslo tyrimai ir įvairūs vietos bendruomenei skirti projektai.
„MRU Marijampolėje – tai universitetas tavo mieste. Mūsų tikslas – kad kiekvienas jaunas žmogus Sūduvos regione galėtų siekti aukštojo išsilavinimo, likdamas arti savo namų, šeimos ir bendruomenės“, – sakė MRU Sūduvos akademijos dekanė dr. Raimonda Bogužaitė.
1 argumentas: studijos arčiau namų – patogumas, keičiantis kasdienybę
Sūduvos akademija Marijampolėje suteikia galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą savo mieste, neišvykstant iš Sūduvos krašto. Tai reiškia daugiau laiko mokslams, mažesnes finansines išlaidas ir galimybę mokytis artimoje, pažįstamoje aplinkoje. Buvimas šalia šeimos ir bendruomenės padeda išlaikyti motyvaciją, stiprina emocinį stabilumą ir leidžia kurti ateitį ten, kur norisi gyventi.
2 argumentas: modernus pastatas – investicija į studento patirtį
Šiuo metu MRU padalinys Marijampolėje ruošiasi svarbiam žingsniui – jau 2026 m. rudenį jis persikels į naują pastatą pačiame Marijampolės centre. Modernios auditorijos, naujausios technologijos ir erdvės bendravimui bei kūrybai sukurs šiuolaikišką aplinką, kurioje studentai galės augti, mokytis ir kurti. Naujasis pastatas taps atviru mokslo, idėjų ir bendruomenės traukos tašku visam regionui.
3 argumentas: stipendijos – finansinė ramybė tavo svajonėms
MRU Sūduvos akademijoje Marijampolėje veikia plačiai išvystyta stipendijų ir paramos sistema, padedanti studentams siekti akademinių tikslų be finansinio spaudimo. Čia vertinami ne tik aukšti akademiniai rezultatai, bet ir socialinė atsakomybė, bendruomeniškumas ir lyderystė.
Stojantiesiems siūlomos tikslinės stipendijos – 200 eurų per mėnesį pasirinkusiems inžinerijos, informacinių technologijų ir matematikos studijas bei 245 eurų per mėnesį Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendija geriausiems abiturientams. Studentams taip pat prieinamos skatinamosios, socialinės ir vardinės stipendijos, tokios kaip Marijampolės savivaldybės, UAB „CIE LT Forge“ (50 Eur/mėn.), Colin White Bujausko (100 Eur/mėn.) ir prof. Mykolo Romerio stipendija (70 Eur/mėn.).
Dar viena gera naujiena būsimiems ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studentams: 2025–2026 m. m. penkiolikai aukščiausią konkursinį balą surinkusių studentų studijų kaina sumažės 50 proc. visam studijų laikotarpiui, jei nebus akademinių skolų.
4 argumentas: lankstumas, pritaikytas prie tavo gyvenimo būdo
Sūduvos akademija siūlo studijų grafikus, pritaikytus prie skirtingo gyvenimo tempo. Tai galimybė mokytis neatitrūkstant nuo profesinių, šeimos ar bendruomenės įsipareigojimų. Toks lankstumas leidžia studentams derinti mokslus su asmeniniu gyvenimu ir pasiekti geresnių studijų rezultatų.
5 argumentas: programos, atitinkančios regiono ir pasaulio poreikius
MRU Sūduvos akademijos studijų programos orientuotos į šiandienos ir rytojaus darbo rinkos poreikius. Čia galima studijuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogiką, socialinį darbą ir žmogaus teises, apskaitą ir finansus, transporto logistiką ir vadybą, skaitmenines technologijas ir kibernetinį saugumą, verslo vadybą, teisę bei verslo anglų kalbą ir komunikaciją. Kiekviena programa subalansuoja teoriją ir praktiką – studentai įgyja konkrečių įgūdžių, leidžiančių įsitvirtinti darbo rinkoje arba pradėti nuosavą veiklą.
Akademija glaudžiai bendradarbiauja su vietos verslais ir įmonėmis, todėl studentams atsiveria realių praktikų, įsidarbinimo ir karjeros plėtros galimybės. Tiems, kurie siekia tęsti mokslus, čia siūlomos MRU magistrantūros studijos – viešasis administravimas ir socialinis darbas. Greitu laiku magistrantūros studijų sąrašas bus papildytas.
Plius 1 argumentas: tarptautinės galimybės per ERUA tinklą
Studijuodami MRU Marijampolėje, studentai yra visaverčiai Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) nariai. Tai reiškia, kad Marijampolėje studijuojantys jaunuoliai turi tokias pat tarptautines galimybes kaip ir MRU studentai Vilniuje ir Kaune – gali dalyvauti jungtiniuose kursuose, mainų programose, tarptautiniuose projektuose ir mokslinėse stažuotėse.
ERUA tinklas, jungiantis aštuonis inovatyvius universitetus visoje Europoje, skatina tarpdisciplininį mokymąsi, kritinį mąstymą ir akademinį mobilumą. Per šį aljansą MRU studentai mokosi ir bendradarbiauja su bendraamžiais iš Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos ir Bulgarijos, o įgyta tarptautinė patirtis tampa svarbiu žingsniu jų karjeros kelyje. „ERUA leidžia mūsų studentams būti europinės akademinės bendruomenės dalimi net neišvykstant iš Marijampolės“, – pabrėžė MRU atstovai.
Studijuok MRU Marijampolėje
Pasirinkti MRU Sūduvos akademiją – tai pasirinkti aukštos kokybės studijas, artumą ir bendruomeniškumą.
Tai investicija ne tik į asmeninę karjerą, bet ir į Sūduvos regiono ateitį. Čia laukiami visi, kurie nori mokytis, augti ir kurti prasmingą profesinę istoriją.
