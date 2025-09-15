„Naresta“: atsisakius ministerijų miestelio projekto, esama sutartis lieka galioti

„Jokių sutarties pakeitimų tarp „Naresta“ ir užsakovo (Turto banko – ELTA) nėra atlikta, todėl ir sutarties sąlygos likę galioti“, – ELTAI teigė įmonės rinkodaros ir komunikacijos vadovė Guoda Pakalniškytė.
„Šiuo metu prasideda pokalbiai su užsakovu (Turto banku – ELTA) ir būsimu patalpų naudotoju (Mokesčių inspekcija – ELTA) dėl patalpų adaptacijos pagal naujus poreikius“, – nurodė ji.
Anot „Naresta“ atstovės, tikimasi, jog pasikeitus patalpų naudotojams suplanuoti darbai ženkliai nesikeis.
„Kadangi patalpos buvo planuotos gana lanksčiai, tikimės, kad ženklių pokyčių tiek dėl patalpų suplanavimo, tiek dėl darbų apimties nebus“, – sakė G. Pakalniškytė.
Pagal laikinojo Ministrų kabineto nutarimą, į pastatą, esantį Vilniuje adresu A. Goštauto g. 11, bus perkelta VMI ir Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
Anksčiau į šį pastatą konservatorės Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė planavo perkelti Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ir Susisiekimo ministerijas.
Planuojama, kad dalyje ministerijų miestelio VMI galėtų įsikurti nuo 2027-ųjų.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ELTAI teigė, kad ateityje planuoto ministerijų miestelio pastatuose galėtų įsikurti ir kitos institucijos, tarp jų – „Sodra“.
Pernai lapkritį, užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, Vyriausybė pirmo projekto etapo sostinės A. Goštauto gatvės pastatų atnaujinimo vertę padidino iki daugiau nei 19,4 mln. eurų.
