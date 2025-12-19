Atnaujins „Žalgirio“ futbolo stadiono pagrindinę ložę

„Norime prisidėti prie pokyčių (...). Nacionalinis stadionas taps naujais Vilniaus futbolo namais, tačiau geresnė žiūrovų patirtis turi prasidėti anksčiau. Todėl remiame klubą finansiškai ir kartu atnaujinsime dabartinio stadiono pagrindinę ložę“, – pranešime teigė „Narestos“ vadovas Tadas Grincevičius.
Bendrovė BNS pranešė, jog jau ruošiamas konkretus darbų planas, o poreikį, ką reikia atnaujinti, turės įvertinti įmonės specialistai. „Narestos“ teigimu, investicijų apimtį kol kas sunku įvardyti: „Bendrovė skirs savo komandos darbo laiką bei įsigis reikiamas medžiagas.“
Darbus planuojama baigti iki kitų metų balandžio – naujojo futbolo sezono pirmųjų rungtynių.
„Turime partnerį, kuris ne tik remia klubą, bet ir yra vienas iš svarbiausių statytojų projekte, kurio baigties laukia visa futbolo bendruomenė. Tai ir simboliškai, ir praktiškai svarbus žingsnis. Jis rodo, kad Lietuvoje pradeda formuotis pilnavertė futbolo kultūra, kurioje aktyviai dalyvauja ir verslas, ir visuomenė“, – pranešime teigė Vilniaus „Žalgirio“ būsimasis prezidentas Andrius Tapinas.
Tuo metu klubo direktorius Mindaugas Kasperūnas teigė, kad pokyčiai bus jaučiami jau šį sezoną.
„Žiūrovų patirtis Lietuvoje ilgai buvo antraeilis klausimas. Atnaujinta pagrindinė ložė – pirmas iš daugelio žingsnių, kuriuos norime matyti mūsų stadione. Geresnės sąlygos žiūrovams, didesnis varžybų lankomumas ir augantis visuomenės dėmesys futbolui yra būtini pergalėms“, – teigė M. Kasperūnas.
Pagrindinėje stadiono ložėje „Žalgirio“ rungtynes stebi klubo partneriai, svečiai, sporto bendruomenės nariai, miesto verslo ir politikos atstovai.
BNS rašė, kad nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovei „Hanner“ birželio pabaigoje iš „Baltcap“ perėmus nacionalinio stadiono Vilniuje projektą, liepos pradžioje „Naresta“ grįžo į projektą – ji už 70 mln. eurų stato pagrindinį 18 tūkst. vietų stadioną, dvi futbolo aikšteles bei magistralinius inžinerinius tinklus.
Naujausi komentarai