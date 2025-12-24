Nuo sausio – nemaloni žinia viešojo transporto keleiviams

Tai reiškia, kad autobusų ir traukinių bilietai brangs. Vežėjai sako šios naštos prisiimti negalintys – kyla atlyginimai, akcizai, suplanuotos investicijos. Tačiau guodžia, kad keliausime ne tik brangiau, bet ir moderniau.
Autobusų stotys ir traukinių peronai – čia žmonės skuba kasdien.
„Labai dažnai, praktiškai kasdien. Dažniausiai važiuoju į studijas Kaunas–Vilnius“, – pasakojo vyras.
„Pas gydytojus važiuoju, dantis tvarkyti“, – sakė senjorė.
„Per mėnesį vieną kartą tenka keliauti, pas daktarus važinėju“, – teigė moteris.
Tačiau netrukus ši kasdienybė kainuos brangiau. Nuo kitų metų sausio keičiasi lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas keleivių vežimui – jis didės nuo 9 iki 12 procentų.
„Tai paveiks vietinio susisiekimo maršrutų keleivius miestuose, rajonų savivaldybėse, taip pat tarpmiestinio susisiekimo maršrutų keleivius“, – aiškino Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.
„Kol kas ne – kol kas nepabrango, o kaip toliau bus, nežinau“, – sakė autobuso vairuotojas.
Už kokią kainą judėsime tarp miestų – traukiniais ar autobusais – sprendžia vežėjai.
„Tą trijų procentų augimą labiausiai pajus keleiviai, kurie perka bilietą paskutinę akimirką ir tiesiog įšoka į traukinį – jiems kaina brangs“, – teigė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
„Jeigu šiandien Kaunas–Vilnius bilietas kainuoja 9,60 euro, galvojame, kad jis bus panašus – apie 10 eurų“, – sakė UAB „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas.
Nors įtaka ir nedidelė – keliasdešimt centų – keleiviai ją vis tiek pajus.
„Kol neturiu kitų alternatyvų, važiuoju autobusu ar traukiniu. Jei atsirastų nuosavas transportas, tada galvotume“, – svarstė vyras.
„Man pigiau važiuoti viešuoju transportu, negu sūnui pilti kurą ir vežti mane į Vilnių“, – sakė senjorė.
„Kam reikia, tie keliaus“, – teigė autobuso vairuotojas.
O už kokią kainą judėsime miestuose – galvosūkis savivaldybėms.
„Čia tokia kalėdinė dovanėlė – nelabai smagi dovanėlė, kurią gyventojai turės“, – kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.
Kai kur bilietų kainas teks kelti automatiškai, kitur spręsti, ar didėjantį mokestį kompensuoti iš savivaldybių biudžeto.
„Didelis iššūkis toms savivaldybėms, tarp jų ir Plungei, kur vežimas gyventojams yra nemokamas. Planuojame tai išlaikyti, tačiau sąnaudos didės, tad čia tikrai yra iššūkis, o sąnaudų klausimas aštrus“, – aiškino A. Klišonis.
Kodėl apskritai reikėjo šio sprendimo? Valdantieji aiškina, kad pinigų reikia kitur.
„Kainos auga, turi augti atlyginimai, pensijos, išmokos, o tėvynės gynyba dabartiniame biudžete užima didžiausią dalį“, – teigė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Vežėjai didėjančio mokesčio ant savo pečių prisiimti neketina. Jie teisinasi, kad kyla atlyginimai, akcizai, o kartu suplanuotos ir investicijos į transporto atnaujinimą.
„Šiais metais pasirašėme 30 naujų autobusų įsigijimą ir paslaugų kokybės gerinimą“, – sakė L. Skardžiukas.
„Kai kur trūksta konkurencijos. Į kitą šalį, pavyzdžiui, Varšuvą galima nuvažiuoti už tą pačią kainą, kaip į Klaipėdą“, – pastebėjo Seimo narys Tomas Tomilinas.
Vežėjai guodžia – gyventojai keliaus brangiau, bet moderniau. Tačiau problema gilesnė: keleivių srautai mažėja. Tarpmiestiniu transportu per metus keliauja 5 milijonai žmonių, kai prieš šešerius metus jų buvo 9 milijonai.
„Apie 30 procentų maršrutų yra nuostolingi, bet vežėjai žiūri į bendrą katilą – pelningi maršrutai dengia nuostolingus“, – aiškino G. Nakutis.
„Mūsų viešasis transportas neatrodo europietiškai ir labai mažai juo naudojamės. Vieniems neprieinami bilietai, kitiems trūksta maršrutų, o jų skaičius dramatiškai mažėja“, – sakė T. Tomilinas.
Užsieniečiai lietuviškam transportui priešingai – priekaištų neturi.
„Čia bilietai pigesni nei Prancūzijoje, esu patenkinta kokybe – viduje yra „Wi-Fi“, ekranai, sėdynės komfortiškos. Sakyčiau, pigu ir kokybiška“, – kalbėjo užsienietė.
Traukinių keleiviams patarimas vienas – norint sutaupyti, bilietą verta pirkti iš anksto.
„Jeigu bilietas perkamas iš anksto, jį galima įsigyti gerokai pigiau nei standartine kaina, tad ne visi keleiviai pabrangimą pajus“, – teigė K. Meidė.
Vežėjai ir merai sako, kad naštos perkėlimas keleiviams užtruks, todėl bilietai brangs ne iš karto, o palaipsniui per sausio mėnesį.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai