„Omniva“ kreipsis į EK dėl universaliosios pašto paslaugos finansavimo

Bendrovė teigia neprieštaraujanti tam, kad paslaugos kompensuojamos valstybės lėšomis, tačiau mano, kad būtina užtikrinti skaidrų jų naudojimą ir aiškų reguliuojamos veiklos atskyrimą nuo komercinių paslaugų.
„Kilus klausimų dėl valstybės pagalbos ar konkurencijos taisyklių taikymo, jie turėtų būti nepriklausomai ir skaidriai vertinami kompetentingų Europos institucijų“, – pranešime teigė „Omniva“ grupės vadovas Marttis Kuldma.
Bendrovė pažymi, kad Lietuvos siuntų rinka per pastaruosius metus pasikeitė dėl elektroninės prekybos augimo, inovacijų ir stiprėjančios konkurencijos, tačiau tuo pat metu išaugo valstybės kompensacijos už UPP teikimą, todėl ji kelia klausimų dėl skaidrumo, sąnaudų paskirstymo ir reguliuojamos bei komercinės veiklos santykio.
Anot įmonės pranešimo, nepriklausomi teisės ir ekonomikos ekspertai šiuo metu vertina informaciją ir rengia dokumentus, reikalingus kreipimuisi į EK.
„Omniva“ taip pat rengia analogišką kreipimąsi dėl situacijos Latvijoje.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę „Omniva“ pranešė, kad traukiasi iš UPP teikėjo konkurso, motyvuodama neaiškia komunikacija atrankos metu.
BNS rašė, kad paslaugą iki šių metų pabaigos visoje šalyje nuostolingai teikia Lietuvos paštas. RRT siūlo jam už 2024 metus kompensuoti apie 3,5 mln. eurų patirtų nuostolių.
Pernai gruodį skelbta, kad 2027-2035 metais UPP galės teikti Lietuvos paštas bei „Omniva LT“ – RRT tuomet patvirtino, kad abiejų įmonių paraiškos yra tinkamos ir jos gali būti įpareigotos teikti šias paslaugas.
Tai buvo pirmas kartas, kai daugiau nei vienas teikėjas oficialiai pripažįstamas galintis teikti šias paslaugas.
UPP apima bazinį laiškų ir siuntinių tvarkymą visoje Lietuvoje.
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